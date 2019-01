Tara Gabrieletto non difende Cristian: “Ferita da quanto accaduto”, ma lo perdona

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, la coppia di Uomini e Donne di nuovo travolta dal gossip

Dopo il presunto tradimento venuto fuori a Uomini e Donne, in queste ore Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sono stati travolti nuovamente da un gossip molto simile. A far scoppiare la bufera è stata Deianira Marzano, che ha parlato di un presunto tradimento da parte di Cristian. Lui è già intervenuto chiarendo di non aver incontrato nessuna, ma pare si siano comunque scambiati alcuni messaggi. Proprio per questo, qualche ora fa Tara tramite Instagram ha detto: “Io ho parlato con mio marito di tutto quello che è successo. Non posso difenderlo perché è stato un emerito co***one, è stato molto leggero. Ma di fatto, da donna intelligente, non c’è stato nessun tradimento fisico”. L’ex corteggiatrice ha poi detto di aver chiarito con suo marito e che ciò che si sono detti rimarrà fra le quattro mura di casa.

Uomini e Donne, Tara parla del presunto tradimento di Cristian: “Ne subirà le conseguenze”

“Quindi nel momento in cui si scrivono solo parole, e c’è in ballo un matrimonio, io non sono la classica donnetta che sbatte l’uomo fuori di casa o che se ne va. Ma si siede, affronta il problema. Ribadisco non c’è stato alcun tradimento fisico. Anche se ripeto è stato […] molto leggero a scrivere e a usare certe parole. Ne subirà le conseguenze, o meglio le ha già subite”, ha aggiunto ulteriormente nei video di oggi pomeriggio dopo aver postato il chiarimento scritto da Cristian. Eppure, la gente non smette di chiacchierare ed evidentemente stanno arrivando diversi messaggi privati a Tara e Cristian. Le news quindi proseguono con un messaggio che, sempre la Gabrieletto, ha scritto tra le storie: “Voglio solo ribadire che in questo particolare momento della mia vita di tutto ho bisogno ad eccezione di persone che sparano giudizi senza sapere fino in fondo le cose”.

Tara e Cristian news, lei lo ha perdonato: “Amo mio marito, è umano perdonare”

In questo secondo messaggio, Tara, che ha sempre difeso il suo matrimonio con le unghie e con i denti, ha ammesso di essere ferita in questo momento: “Il rapporto con mio marito è un qualcosa di strettamente personale che gestisco con lui e riguarda la nostra sfera di vita privata. In questo momento vorrei solo che fosse rispettata la mia persona in quanto donna e moglie comunque ferita dalla vicenda accaduta”. Infine, ha sottolineato che certe cose rimarranno private nonostante sia consapevole di essere un personaggio pubblico. Sembra chiaro che Tara Gabrieletto abbia perdonato Cristian Gallella per quella che ha spiegato essere stata una leggerezza. Nei video su Instagram di oggi, infatti, ha detto: “Io amo mio marito, mio marito ama me e detto questo non ho altro da giungere. È umano sbagliare ed è umano perdonare”.