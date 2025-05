Tapiro d’oro a Veronica Gentili: Staffelli deluso, tifo di Scotti e Hunziker

Tapiro d’oro (non intero) per Veronica Gentili, la quale sta affrontando non pochi problemi a L’Isola dei Famosi 2025. Dopo solo alcune puntate, ben sei concorrenti si sono ritirati, mentre altri due si trovano attualmente sotto le cure dei medici, nell’ospedale messo a disposizione dal reality show. Un’edizione abbastanza dura questa, che ha portato soprattutto i giovani a lasciare l’Honduras. D’altronde la stessa Gentili aveva anticipato, prima dell’inizio del reality, che sarebbe stata un’esperienza tosta per i concorrenti.

Valerio Staffelli raggiunge la conduttrice, mentre si fanno delle ipotesi su questi numerosi ritiri a L’Isola. La giornalista riceve così il suo Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, ma solo con la base. Infatti, il Tapiro non c’è, proprio per riprendere i ritiri dei naufraghi. Ai microfoni del Tg satirico di Canale 5 replica ai commenti fatti in queste settimane sui ritiri. Si ipotizza che il programma non andrà in onda fino al mese di luglio, come previsto. Anzi, si parla di una chiusura anticipata, proprio a causa di questi ritiri. La Gentili, però, non si mostra con il morale a terra per ciò che sta accadendo.

“Eh lo so, anche il Tapiro si è ritirato? Ma abbiamo detto che facciamo L’Isola più dura di sempre. L’importante è che non debba partire io. Se qualcun altro volesse partire noi siamo contenti. Cercherò di convincere Simona Ventura a partire, però è difficile, lei l’ha già fatto. Ormai è tutto un po’ cambiato, la fama va e viene. Noi siamo gente che rischia. Se restiamo senza concorrenti, faremo qualcosa”

Veronica Gentili dimostra così di non aver perso le speranze e di essere pronta a tutto pur di far andare avanti questa edizione da lei condotta. Staffelli le propone di far approdare Simona Ventura, storico volto del reality show, in Honduras. Ma è alquanto improbabile che l’opinionista decida di avventurarsi nuovamente in questo gioco, se non magari come ospite speciale per qualche ora. La conduttrice, intanto, conferma gli ingressi della puntata che va in onda stasera.

Sbarcheranno in Honduras Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati. Quest’ultima è l’ex fidanzata di Spadino, sul quale ora girano delle indiscrezioni legate al suo ritiro e all’arrivo di lei. Gentili è quasi certa che Staffelli non conosca nessuno di loro:

“Ora mi dirà che non le conosce. Qualcosa mi invento. Una è l’ex ragazza di uno che è appena uscito, Jasmin Salvati. Poi una ragazza che ha fatto Miss Italia ed è marocchina. Poi c’è un ipnotista, mago, che si chiama Jey Lillo”

“Non ci siamo proprio”, commenta deluso Staffelli. Dopo la clip, Gerry Scotti e Michelle Hunziker nello studio di Striscia la Notizia commentano dando sostegno a Veronica Gentili, la quale non abbassa la testa e non appena colpita negativamente da ciò che accade. “Brava Veronica, tieni duro”, afferma il conduttore. “Noi siamo con te”, conclude Michelle.