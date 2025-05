Isola, cosa c’è dietro i ritiri: naufraghi in ginocchio e chiusura anticipata

Cosa c’è dietro i continui ritiri a L’Isola dei Famosi 2025? Non è il primo anno che accade una cosa del genere. Nella precedente edizione, Vladimir Luxuria ha dovuto affrontare dei ritiri, come anche Ilary Blasi nelle edizioni precedenti. Ma questa volta, con Veronica Gentili al comando, affiancata da Simona Ventura, i ritirati aumentano con il passare dei giorni e uno dietro l’altro stanno lasciando l’Honduras. Tutto è partito da Leonardo Brum e Angelo Famao, i quali hanno tentennato parecchio prima di lasciare il gioco.

A seguire, altri due giovani uomini hanno preso la stessa decisione, nel corso della terza puntata, ovvero Nunzio Stracampiano e Samuele Bragelli, detto Spadino. E non è finita qui. Per motivi familiari, anche Camila Giorgi ha dovuto prendere questa decisione. Infine, oggi Antonella Mosetti ha lasciato definitivamente l’Honduras, dopo aver palesato più volte le sue sofferenze a causa della morte del padre, avvenuta mesi fa, e che ancora non è riuscita a superare.

Mentre le due ormai ex naufraghe hanno deciso di ritirarsi per questioni personali e familiari, i quattro giovani ragazzi hanno preso questa decisione per via delle difficoltà riscontrate nel gioco, tra fame e sonno perso. Cosa sta succedendo a questi naufraghi? Mentre gli ex Senatori riescono ad affrontare meglio i vari problemi legati al regolamento de L’Isola dei Famosi 2025, i Giovani hanno dimostrato di avere più difficoltà.

Anche negli anni precedenti si è parlato delle forti difficoltà riscontrate dai concorrenti per colpa del poco cibo messo a disposizione. Ma c’è anche chi non dà le colpe alle regole imposte dalla produzione, bensì ai naufraghi stessi. I giovani hanno deluso molto il pubblico, in quanto non hanno neppure provato a resistere alle dinamiche. Un ex naufrago, ovvero Luca Vismara, su X ha fatto notare che le difficoltà maggiori si riscontrano fino alla terza settimana, “poi cambia tutto, il corpo si adatta”.

A quanto pare, Famao, Nunzio, Spadino e Leonardo non sono proprio riusciti a superare questa sfida e a usare la resistenza, in un reality show che prevede proprio questo gioco. Nel frattempo, mentre gli altri naufraghi rimasti in Honduras vanno avanti per la loro strada e si pensa ai nuovi concorrenti, che presto sbarcheranno sull’isola, si parla anche di chiusura anticipata. Il problema non sarebbero i dati degli ascolti televisivi, ma proprio questi ritiri.

Le decisioni prese dagli ormai ex naufraghi potrebbero aver fatto riflettere la produzione sul fatto che chi è rimasto in gioco potrebbe non riuscire a reggere fino a luglio. Lorenzo Pugnaloni su Instagram parla dell’ipotetica data della finale, riferendosi a metà giugno.