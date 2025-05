Isola dei Famosi: Nunzio, Spadino e Camila si ritirano, nuovo televoto

Veronica Gentili ha iniziato la puntata de L’Isola dei Famosi 2025 del 21 maggio 2025 anticipando vari colpi di scena. Non sono mancati gli scontri tra i naufraghi, che sono ormai tanto stanchi e affamati. Il televoto aperto la scorsa settimana è stato chiuso per regolamento in quanto Leonardo Brum, che si trovava a rischio, ha deciso di abbandonare il reality show di Canale 5. Insieme a lui anche Angelo Famao ha lasciato il gioco. Invece, Camila Giorgi non ha preso parte alla puntata per alcuni problemi familiari fuori. L’ex tennista non è più in gioco da stasera.

La conduttrice si è collegata in puntata con Camila e le ha detto:

“So che hai avuto problemi a casa, adesso so che hai fatto delle telefonate. Sapevamo che lasciavi una situazione familiare complicata. La tua famiglia in Argentina ora ha bisogno di te. Penso che quando queste cose chiamano, sia giusto andare via”

Camila Giorgi ha così abbandonato il reality show e non è stata l’unica. Nel corso della puntata, anche Nunzio e Spadino hanno lasciato il gioco. Intanto, sono scoppiati dei litigi tra Giovani e Senatori, con Teresanna Pugliese che ha svolto il suo ruolo di mamma chioccia conquistando il pubblico. Mirko Frezza si è schierato contro i suoi stessi compagni. Poco dopo, la Gentili ha annunciato che da ora in poi i due gruppi vivranno insieme e non saranno più divisi. Dopo di che, è arrivato il momento della Prova Ricompensa, vinta dai Senatori.

Cristina, Patrizia, Mirko e Antonella hanno deciso di cedere la loro ricompensa, in quanto temono di provare più fame e di stare male con lo stomaco mangiando la pasta. Avvertita dagli autori, la conduttrice ha fatto notare che questa è una cosa che non è mai accaduta prima: nessuno naufrago si era mai rifiutato il cibo a L’Isola dei Famosi. La puntata è andata avanti con una lite tra Mirko e Loredana.

Frezza trova che l’attrice sia “teatrale e finta” nei suoi modi di fare. Non condividono le stesse idee. Ad esempio, Mirko non si trova d’accordo con Loredana quando dice che gli animali avrebbero più valore degli esseri umani. Mario Adinolfi ha appoggiato il pensiero di Frezza.

Isola dei Famosi, Nunzio e Spadino: Gentili viene smentita, i ritiri segnano il reality

Spazio poi a Carly Tommasini, che ha avuto altri sfoghi in settimana, sentendosi ancora messa da parte dai suoi compagni. Spadino le ha chiesto scusa stasera per non averla compresa. Teresanna Pugliese sembra essere l’unica ad aver capito la sua posizione. L’ex tronista di Uomini e Donne crede che la naufraga si senta, per il suo passato, sempre sotto giudizio e tenda a voler compiacere tutti perché ha il terrore di non piacere.

A dare sostegno dallo studio a Carly, ci ha pensato la sua amica Cristina. Simona Ventura ha consigliato alla Tommasini di accettarsi e di non dover per forza compiacere gli altri. Anche Veronica Gentili ha dato una scossa alla naufraga, facendole notare che dovrebbe ora lasciare da parte il suo passato.

Omar e Loredana si sono sfidati nella Prova Leader dei Senatori. Ha vinto Fantini, ancora una volta. Spadino e Nunzio sono finiti al centro dell’attenzione, in quanto la Prova è stata annullata per i Giovani per quanto accaduto nei giorni scorsi. Veronica Gentili li ha chiamati in disparte per bacchettarli. La conduttrice ha raccontato una versione prontamente smentita: “Siete andati dalla produzione a chiedere del cibo e avete anche minacciato che ve ne saresti andati”. Spadino ci ha tenuto subito a smentire il racconto:

“Non ho fatto minacce. Non respiravo, ho solo chiesto una razione di cibo perché la barca non arrivava. Se poi vogliamo fare audience su di me me ne vado”

A questo punto, Nunzio ha annunciato di voler abbandonare L’Isola dei Famosi:

“Io vado a casa perché non sono me stesso. Avevo la pressione a 140. Ho fatto due conti con me stesso. Non sono più felice. Penso sia arrivato il momento di prendermi cura di me stesso. La fame non c’entra. Lui ha chiesto il cibo solo perché la barca non arrivava. Siamo arrivati al limite, non abbiamo imposto”

“Onestamente Spadino non facciamo un grande audience dicendo che vai nella zona tecnica”, ha replicato la Gentili, riprendendo il discorso di Spadino. Qui, però, c’è un problema di fondo. Anche nella passata edizione ci sono stati tanti ritiri per via delle difficoltà riscontrate in Honduras. Si parlava, in questi anni, della fame eccessiva che si trova in questo gioco, che a detta di molti supererebbe dei limiti e porterebbe i naufraghi a stare male e a lasciare il gioco.

La differenza è che i Giovani non riescono a resistere quanto gli adulti. Simona Ventura ha cercato di invogliare Nunzio e Spadino a restare in gioco, imparando dalle difficoltà e dando un buon esempio ai loro coetanei. Spadino ha replicato dicendo che l’esperienza più dura della sua vita l’ha già vissuta, ovvero i suoi anni in comunità. Suo fratello, dallo studio, gli ha consigliato di continuare a lottare.

Spadino e Nunzio hanno deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi 2025, tra le polemiche e il boato del pubblico. Infatti, gli spettatori in studio hanno mostrato disapprovazione per questa decisione. Sui social network, i telespettatori si dicono convinti che questi due giovani non siano riusciti davvero a sopportare e affrontare le difficoltà, decidendo di andare via. D’altronde questo reality show è noto per il suo regolamento ferreo e per la vita da veri naufraghi.

Isola, terza puntata nomination: chi è finito al televoto e Mirko vicino al ritiro

Prima di andare via Nunzio e Spadino si sono scontrati con i Senatori. Alcuni di loro hanno rivelato alla produzione che i toni erano accesi da parte di entrambi quando hanno chiesto del cibo alla produzione. Dopo le polemiche, i due giovani ormai ex naufraghi hanno annunciato la loro decisione. Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Patrizia, Alessia e Mirko. Durante le nomination, Mirko Frezza ha espresso il desiderio di abbandonare il reality show. Veronica Gentili ha cercato subito di convincerlo a restare e a continuare a lottare, sostenuta dalla Ventura e dal pubblico in studio.

“Insegno ai miei figli come si perde stasera e come ci si rialza. Purtroppo io non posso commettere errori”, ha dichiarato l’attore. L’amico in studio ha chiesto a Mirko di non mollare, per se stesso e per la sua famiglia, che fa il tifo per lui da casa. Frezza ha sempre avuto come obiettivo quello di dimostrare di essere cambiato e crede che l’Honduras non sia il posto giusto, a causa degli scontri e delle strategie. Alla fine, Mirko ha deciso di restare.