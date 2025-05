Isola, Teresanna e Mirko guerrieri: asfaltano e smascherano i Senatori

Ci sono sempre più crepe tra i Senatori e i Giovani a L’Isola dei Famosi 2024. Al centro dell’attenzione c’è soprattutto Mirko Frezza, seguito da Teresanna Pugliese. Entrambi sostengono i naufraghi più giovani in questa edizione. L’attore, però, ha violato il regolamento per aiutarli. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne può dare una mano in modo diretto in quanto fa parte del gruppo Giovani e Veronica Gentili la vede come un punto di riferimento per loro, visto che è la più grande.

I Giovani, però, faticano ad andare avanti. Nei giorni scorsi, Angelo Famao e Leonardo Brum hanno definitivamente lasciato l’Honduras, proprio come avevano detto che avrebbero fatto. Secondo Paolo Vallesi i giovani hanno difficoltà perché non hanno grandi esperienze di vita e non riescono ad affrontare le difficoltà come fanno loro. Fisicamente non possono competere, ma per il cantautore si tratta di “una cosa mentale”.

Inoltre, nella puntata del 21 maggio 2025, Vallesi ha precisato che i Giovani de L’Isola dei Famosi 2025 hanno ottenuto la popolarità da giovanissimi e questo li porta a non riuscire a viversi questa esperienza con coraggio. Teresanna Pugliese, che è diventata la mamma chioccia dei ragazzi (e questo è molto apprezzato dal pubblico), crede invece che i più giovani abbiano bisogno di una guida, per riuscire ad affrontare le difficoltà. Ma ha anche aggiunto:

“Evidentemente non riesco a guidarli. Anche io vorrei essere guidata da un Senatore. Ti si annebbia la vista verso l’incerto. In quel momento stavamo morendo di fame”

Spadino crede che i Senatori stiano sperando nel loro crollo per avere la meglio. Nel dettaglio, ha ammesso stasera di aver capito che stanno cercando di indebolirli e cita Mario e Dino. In effetti, nei giorni scorsi, Adinolfi ha parlato proprio di come potrebbero avere la meglio sui Giovani, parlando di strategie. Dino si è tirato fuori stasera da questo, mentre Mario se n’è rimasto inizialmente in silenzio.

Intanto, in questa puntata, si è parlato dell’errore commesso da Mirko Frezza, che per aiutare i Giovani ha dato loro la brace per permettergli di accendere il fuoco. Alessia Fabiani ha notato il bel gesto del compagno d’avventura e ha subito parlato. Antonella Mosetti l’ha fortemente criticata: “La spia non si fa”. Replicando ad alcuni suoi compagni d’avventura sull’aiuto dato ai Giovani e ha smascherato così i Senatori:

“Hanno l’età dei miei figli e so quanto il fuoco è importante. Quando poi sono stata mandato dai Giovani ho chiesto ai miei compagni di poter portare con me la mia porzione di riso. Mi hanno riposto: ‘No, il riso non te lo porti’. Questo è lo spirito dei Senatori. I giovani si sono tolti un po’ dalla loro razione e alla fine ho mangiato due piatti di riso. Il karma è tornato”

Omar Fantini, Leader dei Senatori a L’Isola dei Famosi 2025, ha replicato facendo notare che pensavano che si sarebbero scambiati le porzioni lui e Carly Tommasini. E anche su questo punto Mirko ha avuto pronta la replica: “Non è vero perché noi sapevamo che erano senza riso. Stavamo con 50 grammi che gli avevamo dato noi. Gli è stato fornito altro riso”.

Scontro poi tra Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese, che ha subito preso le difese del suo gruppo. Il primo crede che i ragazzi siano più furbi di ciò che vogliono far credere e si dice convinto che dovrebbero solo ringraziare, anziché arrivare in puntata e puntare il dito contro di loro. Non solo, ha criticato il gesto di Teresanna di non accettare di stare tra loro mentre cucinavano nei giorni scorsi.

La Pugliese aveva compreso che non era ben accettata da alcuni, tra cui appunto Adinolfi, e dunque non ha trovato naturale restare con loro. “A me questo caffè poi non piace più. Non parlato di te Patrizia, sei sempre stata una padrona di casa”. Mario è andato avanti con le accuse, ma la Teresanna gli ha dato filo da torcere: “Ma perché dovremmo essere grati Mario?!”.