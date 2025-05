Isola Dei Famosi, abbandonano Famao e Brum: televoto annullato

L’Isola Dei Famosi è cominciata soltanto da qualche settimana e già si stanno avendo le prime defezioni. Nella puntata del daytime andata in onda questo pomeriggio su Canale 5, difatti, è stato annunciato l’abbandono di due concorrenti. Nello specifico Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di lasciare il reality. Poiché il secondo si trovava al ballottaggio il televoto è stato annullato. Scopriamo insieme quali sono stati i motivi che hanno portato i naufraghi alla decisione di tornare a casa.

Angelo Famao e Leonardo Brum lasciano l’Isola Dei Famosi

Come di consueto questo pomeriggio alle 13.40 è andata in onda su Canale 5 la puntata del daytime dell’Isola Dei Famosi. Il reality di Mediaset è iniziato solo da qualche settimana ma già si stanno avendo le prime defezioni. Due concorrenti, difatti, hanno deciso di abbandonare il gioco. Stiamo parlando nello specifico del cantante neomelodico siciliano Angelo Famao e del modello brasiliano Leonardo Brum. Entrambi avevano già annunciato di voler ritirarsi qualche giorno fa, tuttavia si erano poi convinti a restare ricevendo una seconda possibilità. Alla fine, però, i due naufraghi hanno preferito tornare a casa.

Alle telecamere Leonardo Brum ha spiegato di non stare bene lì sull’isola e di avere la necessità di capire ed ascoltare sé stesso. Ha aggiunto di preferire tornare a casa e di conseguenza abbandonare il gioco. Discorso simile è stato quello fatto da Angelo Famao. Il cantante neomelodico ha difatti affermato di aver deciso di lasciare il programma nonostante avesse promesso a sé stesso ed agli altri di durare più tempo possibile all’interno del reality. Per entrambi, quindi, la loro esperienza in Honduras finisce qui.

Annullato il televoto

Poiché Leonardo Brum era finito al ballottaggio la scorsa settimana, il televoto è stato dichiarato annullato. Chiunque abbia espresso la propria preferenza inviando il proprio voto verrà quindi rimborsato. Verrà poi lanciato un nuovo televoto per decidere chi dovrà abbandonare il programma tra i concorrenti finiti al ballottaggio. Intanto anche un’altra naufraga, nello specifico l’ex tennista Camila Giorgi, ha abbandonato momentaneamente il gioco a causa di alcuni accertamenti. Quest’ultima, tuttavia, dovrebbe rientrare presto in gara.