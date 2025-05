Isola, Adinolfi accusa Teresanna: “Voi giovani volete fare i furbi”, nuove tensioni

Siamo arrivati alla seconda settimana di Isola dei Famosi e la fame sta cominciando a giocare brutti scherzi ai naufraghi di questa edizione. Sono stati, come sappiamo, divisi fin da subito in due gruppi: senatori, i naufraghi al di sopra dei 40 anni, e appunto i giovani. Le difficoltà non sono passate inosservate fin dai primi giorni, infatti mentre i senatori sono riusciti ad ottenere quasi subito il fuoco, i giovani per via di alcune violazioni del regolamento, sono rimasti senza. Alla fine lo spirito dell’isola ha deciso di cedere e di permettere ai ragazzi di utilizzare, almeno per un’ora al giorno, il fuoco dei senatori.

La fame però comincia a farsi sentire, anche la competizione, e Mario Adinolfi non approva per niente il fatto che il suo gruppo abbia accettato di aiutare l’altro, ma i suoi compagni di avventura non hanno dubbi su questo. E così, ogni volta che i giovani si dirigono dalla loro parte, Adinolfi non può fare a meno di tirare frecciatine proprio nei loro confronti. Quando ha visto Teresanna arrivare solo con la pentola e senza la legna per cuocere il riso, l’ha subito accusata di voler usare la loro. “I Giovani sono molto più furbi di quello che vogliono far credere” ha dichiarato poi Adinolfi ai microfoni dell’isola. Accusa che ha avanzato nonostante Teresanna si sia difesa dicendo di averla dimenticata e che sarebbe tornata indietro a prenderla.

“Il gruppo è molto sofferente, ma c’è un filo che ci tiene insieme l’uno con l’altro”

Sull’#Isola i Senatori sono molto stanchi, ma Mario è fiducioso che facendosi forza a vicenda i compagni riusciranno ad andare avanti. pic.twitter.com/YYn3SBPXHX — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2025

Isola dei Famosi: Teresanna contro i senatori

Teresanna Pugliese, negli ultimi giorni, sta mostrando sempre più insofferenza nei confronti dei senatori che non si stanno mostrando molto solidali nei loro confronti, pur consapevoli delle loro difficoltà. Infatti, già qualche giorno fa, ci è stata una discussione proprio per questo motivo. Nonostante il chiarimento, però, Mario Adinolfi continua a sostenere che non dovrebbero aiutare i giovani perché sono all’interno di un gioco e aiutarli potrebbe essere decisamente controproducente.

Insomma, i rapporti tra i senatori e i giovani al momento sono davvero molto tesi, per questo motivo temono il momento in cui verranno uniti. Questo potrebbe accadere nella puntata che andrà in onda questa sera, anche per scatenare nuove dinamiche in Honduras? I naufraghi si augurano di no, che questo possa avvenire il più tardi possibile. Ovviamente, però, questo è tutto da vedere.