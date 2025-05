Isola, scontro fra giovani e senior, la fame sfida la generosità: “Gioco al massacro”

All’Isola dei Famosi le sorprese non finiscono mai, anche se la noia regna sovrana. In questi giorni in modo particolare, dal momento in cui i leader dei due gruppi, giovani e senatori, si sono ritrovati costretti ad andare sull’isola di Montecristo per poter riguadagnare il fuoco. Terminati i due giorni di isolamento, tornati sulle loro rispettive spiagge hanno ricevuto un comunicato: i senior avrebbero ottenuto nuovamente il fuoco, scegliendo poi se condividerlo per un’ora al giorno con i giovani, concedendo loro anche 50 grammi di riso. Una scelta che, dopo quasi due settimane di digiuno estremo, ha fatto nascere diversi scontro sull’isola.

Se in un primo momento i senior si sono dimostrati generosi, poi le polemiche non sono tardate ad arrivare. Infatti mentre i giovani usavano il loro fuoco, i senatori sono rimasti lì attenti tutto il tempo, quasi terrorizzati dalla possibilità che il fuoco si potesse spegnere. Tra l’altro hanno provato molta indignazione per la legna utilizzata. Proprio per questo motivo nel momento in cui si sono sperati sono partite le polemiche. Mario Adinolfi ha proposto addirittura di non condividere più né il fuoco né il riso con loro. Patrizia Rossetti ha risposto: “Così no, non è un gioco al massacro” e Adinolfi ha sottolineato che in qualche modo lo è, dal momento in cui stanno lottando per la loro sopravvivenza.

Mario avrebbe voluto mettere in difficoltà i Giovani, ma Patrizia si oppone: “Si tratta di umanità!”#Isola pic.twitter.com/1X57ybyeKZ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 19, 2025

Isola dei Famosi: giovani contro senior

Teresenna ha provato a confrontarsi con i suoi compagni di viaggio, soprattutto dopo aver sentito i senior discutere proprio per loro. Così ha proposto ai ragazzi di rifiutare i 50 grammi di riso: “non per calmare le acque, ma per far vedere che non ci serve niente“.

Insomma, i due gruppi al momento non potrebbero sembrare più distanti che mai, dunque una ipotetica unione potrebbe davvero dare vita a delle dinamiche interessanti. Teresanna non ha proprio digerito il modo in cui i senatori si sono comportati quando si sono incontrati per l’ora del fuoco, per non parlare delle polemiche che hanno sollevato sulla legna: “Io non lo avrei mai fatto, si sono messi lì a controllarci, io al loro posto avrei detto lì c’è il fuoco, cucinate“.