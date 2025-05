Isola, Spadino fugge prima dell’arrivo della ex: paura e scoop bomba

Spunta un’indiscrezione che andrebbe a spiegare il vero motivo per cui Spadino ha lasciato L’Isola dei Famosi 2025. Pare che dietro la sua decisione di tornare in Italia non sia legata davvero alle difficoltà vissute in questo reality show svolto in Honduras. A parlare sarebbero persone molto vicine a Samuele Bragelli, questo il suo nome completo. Il motivo sarebbe legato alla nuova naufraga, ovvero Jasmine Salvati, che dovrebbe sbarcare sull’isola nella puntata che andrà in onda domani sera.

Spadino ha lasciato il programma condotto da Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura, in diretta TV, spiazzando tutti. Il ragazzo, come ha ricordato anche ieri Nunzio Stancampiano, aveva dichiarato di aver preso questa decisione per via delle difficoltà riscontrate. In particolare, l’ex concorrente di Italia Shore lamentava problemi come la fame, un dettaglio noto a tutti quelli che seguono il programma e, soprattutto, a coloro che decidono di parteciparvi.

Mentre si cercano delle risposte sui vari ritiri de L’Isola dei Famosi, ecco che Amedeo Venza svela un’indiscrezione che spiegherebbe la mossa di Spadino. Tutto sarebbe collegato all’arrivo della sua ex fidanzata, Jasmine Salvati. Quest’ultima dovrebbe sbarcare in Honduras nella puntata che andrà in onda domani sera e ha avuto, appunto, una relazione amorosa con Samuele durante la loro partecipazione a Italia Shore.

La loro love story non si è conclusa nel migliore dei modi e sembra che proprio per questo motivo alla fine Spadino abbia deciso di mettere fine al suo percorso in Honduras. Precisamente l’ormai ex naufrago si sarebbe preoccupato per l’eventuale rivelazione dei motivi che li hanno portati a lasciarsi e che lui non vorrebbe far uscire fuori. Ecco l’indiscrezione riportata dall’esperto di gossip su Instagram:

“Esce lui ed entra l’ex. E persone vicinissime a “spadino” fanno sapere che ha lasciato l’isola proprio perché sapeva che sarebbe entrata la sua ex, quindi ha voluto evitare ogni tipo di speculazione sulla vicenda sentimentale che li riguarda e sui motivi che li ha portati a lasciarsi…”

Secondo l’esperto di gossip, Spadino avrebbe fatto proprio bene ad abbandonare L’Isola prima ancora che uscissero fuori questi dettagli legati alla loro rottura. Infatti, pare che con la rottura tra i due, la produzione avrebbe voluto puntare sulle love story e sul gossip per mandare avanti questa edizione. Non resta che attendere per scoprire se, anche in assenza di Spadino in Honduras, Jasmine rivelerà comunque questi motivi che lui non vorrebbe assolutamente far uscire fuori.