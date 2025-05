Isola, Nunzio post ritiro: la promessa a Teresanna e gesto di Tocca

Nunzio Stancampiano spiega i motivi per cui ha lasciato L’Isola dei Famosi ricevendo il sostegno di volti come Francesca Tocca, ma prima ci tiene a fare una promessa alle persone con cui ha condiviso questo percorso. L’ormai ex naufrago faceva parte del gruppo Giovani e, insieme a Samuele Bragelli (Spadino), ha abbandonato l’Honduras in diretta TV. Il loro ritiro è stato preceduti da quelli di Angelo Famao e Leonardo Brum. Insomma, i Giovani uomini hanno lasciato le tre Giovani donne da sole.

Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Carly Tommasini si ritrovano a condividere questa esperienza insieme ai Senatori, dopo i ritiri dei loro compagni. Infatti, non esistono più due team separati, ma c’è un unico gruppo sull’isola. Le tre naufraghe, però, sono in contrasto con alcuni Senatori e, in particolare, Mario Adinolfi e Dino Gianrusso. Di fronte ai nuovi scontri, Nunzio ha fatto una promessa alle tre ragazze: “Vi proteggerò anche da fuori”.

Da protagonista, Teresanna si sta dando da fare per non essere calpestata dai più grandi, che sono convinti di avere ormai avuto la meglio sui giovani dopo tutti questi ritiri. Aveva ricevuto il sostegno di Antonella Mosetti, la quale però anche lei ha deciso di andare via. E mentre si indaga su questi numerosi ritiri de L’Isola dei Famosi 2025, ecco che Nunzio si dice pronto a sostenere Teresanna, Chiara e Carly da fuori.

Non solo, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha appena condiviso un lungo post su Instagram, con il quale ha spiegato le motivazioni del suo abbandono. Innanzitutto, ha chiesto al pubblico di non chiamare il suo ritiro una “resa”. Per il ballerino di latino americano lasciare L’Isola ha rappresentato “una delle scelte più difficili, ma anche una delle più vere”. Infatti, Nunzio ci ha tenuto a precisare che non ha mollato, bensì si è ascoltato.

“Ho partecipato a L’Isola dei Famosi con l’entusiasmo di chi non ha paura di mettersi in gioco, ho dato tutto: il corpo, la mente, il cuore. Ma a un certo punto ho capito che l’unica sfida che conta davvero… è quella con sé stessi. Ho scelto me stesso. Ho scelto di non spegnere quella luce che mi caratterizza da sempre. Di non permettere alla stanchezza e alla solitudine di togliermi il sorriso, l’energia, l’anima. Mi è mancata la mia famiglia, ogni giorno. Mio fratello Andrea, la mia nonna, i miei amici… ma soprattutto mia madre. Un amore troppo grande per riuscire a descriverlo”

Facendo un bilancio, Nunzio ha capito che non era coerente con sé stesso restando sotto le telecamere, ma lontano dai suoi cari. La pace interiore, il rispetto per sé stesso e l’amore che nutre per i suoi cari l’hanno portato a prendere questa drastica decisione.

“Chi mi conosce sa che non ho fallito. Sa che ho avuto il coraggio di mettere un punto dove molti, forse, avrebbero continuato per paura. So che chi mi conosce non si è sentito deluso. So che chi mi ama ha capito. E per chi non lo ha fatto… vi ringrazio lo stesso. Perché anche chi mi ha giudicato, chi ha puntato il dito, chi non mi ha capito, ha fatto parte del mio percorso. E ogni passo, anche quello più duro, mi ha fatto crescere. Ringrazio di cuore gli autori, lo staff, la produzione, chi ha lavorato dietro le quinte giorno e notte. Non avete solo creato un programma: mi avete dato un’occasione per guardarmi dentro”

Stancampiano sente di essere uscito da L’Isola dei Famosi 2025 come una persona “più consapevole, più autentica, più uomo”. Crede che le scelte fatte con amore e lucidità non siano mai un errore. Tra i commenti è possibile notare i cuori di Antonella Mosetti, ma anche quelli di una sua collega, ovvero Francesca Tocca, professionista di Amici. In questo modo, la ballerina dà tutto il suo sostegno a Nunzio.