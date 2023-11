Tapiro d’oro a Morgan: “Fuorionda a X Factor? Bluff per fare ascolti”

Nuova puntata di Striscia la Notizia, nuovo tapiro a Morgan. In questi giorni, Valerio Staffelli ha fatto visita a quasi tutti i protagonisti di X Factor: da Morgan a Fedez, fino a Francesca Michielin. La polemica generata in diretta dal leader dei Bluvertigo e il suo conseguente licenziamento hanno generato un vero e proprio caos mediatico e, ovviamente, il tg satirico non ha potuto fare a meno di cercare di scoprire la verità dai diretti interessati. A seguito della prima puntata del talent show senza Morgan andata in onda ieri, 23 novembre, Staffelli è tornato da Morgan, per investigare maggiormente sulla vicenda.

Nei giorni scorsi, Fedez aveva dichiarato che Morgan era stato cacciato non per quanto visto in puntata, ma per degli atteggiamenti molto gravi avvenuti fuori dalla diretta, ma ripresi comunque dalle telecamere. Le immagini in questione, però, non sono state mostrate durante la live. E, l’ex giudice avrebbe ben chiaro il motivo di tale scelta. Ecco cos’ha detto ai microfoni di Striscia la Notizia:

Ieri sera c’era la puntata di X Factor. Avevano minacciato di mandare i fuorionda e non c’erano, perché non esistono. Era un bluff per far sì che la gente guardasse la puntata. È uno stratagemma dei signori della televisione.

Il cantautore ha poi risposto direttamente alle accuse di Fedez, dicendo: “Spero che la smetta di dire queste cavolate, perché non sono vere. Se ha delle prove le porti. Può essere che sia un artista con molta fantasia e magari se le inventa anche”. Marco Castoldi (vero nome di Morgan) ha specificato che l’episodio grave a cui farebbe riferimento il marito di Chiara Ferragni sarebbe lo scontro avuto con Ambra Angiolini, il cui video è già circolato ampiamente nel mondo del web. A tal proposito, il musicista ha rivelato di voler presto pubblicare una chat inedita con l’attrice, che mostrerebbe un retroscena ben diverso:

Ci sarà la registrazione di quando ho mandato a ca*are Ambra. Quello che noi diciamo prima del filmato che già circola deve essere stato un dialogo di questo tipo. Io le ho detto: “Tu mi hai detto che io ti faccio tristezza. Non si dice. Mi hai offeso”. E lei mi ha risposto: “Tu mi tratti così perché sono donna”. Allora io le ho detto: “Ma vai a fare in c…”. Lei dice che l’ho minacciata, ma ho solo detto che è stron*a perché lei e Michielin mi hanno preso in giro. Ho una chat con lei che vorrei rendere pubblica, con il suo consenso.

Morgan contro Fedez e Francesca Michielin

Nei giorni scorsi, Morgan aveva anche accusato i suoi colleghi di far parte di un circolo ristretto interessato solo a risvolti economici e in cui a comandare sarebbero le case discografiche. Al che, sempre nel programma di Canale 5, Francesca Michielin aveva sottolineato di far parte della Sony da più di 10 anni e non della Warner, come Fedez. Nonostante l’errore, però, il pensiero dell’ex giudice è rimasto invariato: “Mi sono confuso. Non cambia molto. Il gioco dei ruoli è che hanno pezzi dei dischi reciproci. Poi c’è la Siae, i diritti d’autore, le edizioni, hanno direttori artistici in comune. Sono una cricca. Una congrega. Una fratellanza. Una confraternita”.

Per concludere, Morgan ha poi detto di essere convinto che i suoi colleghi abbiano cercato in tutti i modi di farlo fuori, perché lo temevano troppo. Ad ogni modo, ha poi aggiunto di essere addirittura sollevato di essere stato cacciato, dato che non stava apprezzando assolutamente l’andamento della trasmissione: