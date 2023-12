Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni: “Me lo merito, giusto che io paghi”

Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’Oro durante la puntata di Striscia la Notizia in onda lunedì 18 dicembre. Valerio Staffelli raggiunge l’imprenditrice digitale per parlare della bufera mediatica di cui è protagonista insieme all’industria dolciaria Balocco. Se ne parla ormai da giorni e ora la moglie di Fedez ha la possibilità di dare qualche spiegazione sul piccolo schermo sulla multa ricevuta dall’Antitrust.

Oggi Ferragni è accusata di pubblicità ingannevole e di pratica commerciale scorretta. Prima ancora di ricevere il Tapiro di Striscia, l’imprenditrice digitale in lacrime si è esposta sui social network, dove ha fatto un mea culpa e chiesto scusa. Un gesto molto apprezzato dai fan che credono in lei, in quanto non si è nascosta e mettendoci la faccia si è scusata per gli errori commessi nella comunicazione del caso Pandora.

Non solo, Chiara ha anche deciso di rimediare allo sbaglio commesso e non era scontato: donerà un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita, per il reparto oncologico pediatrico. La nota imprenditrice lo conferma stasera a Striscia la Notizia, parlando con Valerio Staffelli.

“Mi merito il Tapiro, perché seppur in buona fede ho commesso un errore. È giusto che mi assuma le mie responsabilità”, dichiara Ferragni con tutta onestà. Per quanto riguarda la sentenza, dà un’altra conferma: “L’ho impugnata perché la ritengo ingiusta e spropositata. Ma, se in secondo grado dovessero abbassare la multa, devolverei in ogni caso la differenza in beneficenza”.

“Ho fatto un errore, un errore in buona fede. L’errore, però, l’ho fatto. Quindi è giusto che quando ci sono degli errori si paghi”, afferma l’imprenditrice. Valerio Staffelli si chiede come mai una come lei, che è una grande manager e lo è anche suo marito Fedez, sia finita in questa vicenda. Chiara conferma che solitamente sono molto attenti su ciò che fanno e, pertanto, da ora in poi il lavoro non sarà più uniti alla beneficienza.

Dunque, qualsiasi operazione benefica “sarà solo benefica”. Così, Ferragni spera da questo punto di vista di non commettere più errori. Rispondendo alla domanda di Staffelli, Chiara sottolinea che anche Fedez si è spesso impegnato in attività benefiche: “Ci teniamo molto come famiglia”.

Non è il primo Tapiro per l’imprenditrice e ormai con Fedez, che solo nelle scorse settimane ne ha ricevuto per il caso Morgan-X Factor, hanno già collezionato un bel numero.