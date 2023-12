Ferragni-Balocco, Chiara fa mea culpa e si scusa: un bel rimedio

Chiara Ferragni condivide in questi minuti un video messaggio, attraverso il quale porge le sue scuse per il caso Balocco, di cui si sta parlando da giorni. Maxi multa milionaria quella riservata all’imprenditrice digitale e all’industria dolciaria, per pratica commerciale scorretta. Così è giunta al termine l’istruttoria dell’Antitrust sui pandori venduti dall’azienda a edizione limitata firmati e sponsorizzato da Ferragni.

Chiara è finita inevitabilmente nella bufera mediatica con vari attacchi ricevuti sul web in brevissimi tempi. Tra questi non mancano quelli di Selvaggia Lucarelli, che più volte aveva parlato della questione in passato. Oggi l’imprenditrice digitale ha deciso di condividere le sue scuse pubbliche, facendo un mea culpa. Il messaggio inizia con la moglie di Fedez che si dice ancora convinta del fatto che “chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene”.

Detto ciò, dichiara che questi sono i valori che hanno sempre caratterizzato la vita sua e della sua famiglia. Ed è anche quello che Chiara e Fedez, che hanno fatto beneficienza più e più volte anche durante il periodo della pandemia del Covid, insegnano ai loro figli. Allo stesso tempo, a loro insegnano anche “che si può sbagliare e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro”.

Così Ferragni fa un mea culpa e ammette le sue colpe, che sono legate appunto alla comunicazione. Per chiedere scusa e rendere concreto questo suo gesto, Chiara intende devolvere 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita “per sostenere le cure dei bambini”. Un gran bel gesto, apprezzatissimo dai suoi fan.

Errare è umano, ma non sempre chi sbaglia rimedia. L’imprenditrice digitale, però, crede che questo non basti. Si è resa conto “di aver commesso un errore di comunicazione”. Di questo errore farà tesoro in futuro, in quanto da ora in avanti terrà ben distanti le attività di beneficienza e il suo lavoro.

“Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c’è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, può ingenerare equivoci. Come ho già detto nei giorni scorsi, impugnerò il provvedimento dell’AGCM perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto. Il mio errore in buona fede è stato legare con la comunicazione una attività commerciale a una di solidarietà. Purtroppo si può sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio”

Detto ciò, Chiara Ferragni sul caso Balocco dichiara che, se la sanzione definitiva sarà inferiore a quella decisa dall’AGCM, la differenza sarà da lei stessa aggiunta al milione di euro che devolverà in beneficienza. L’imprenditrice digitale dichiara che nei prossimi giorni parlerà di questo progetto all’ospedale Regina Margherita e che terrà tutti aggiornati su come verrà utilizzato il denaro.

“Il mio errore rimane ma voglio far si che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo”, conclude così il suo messaggio di scuse Chiara.