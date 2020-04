Talisa e Javier tradimento, lei perde pazienza: “Serviva una spiegazione!”

Javier Rojas e Talisa Ravagnani, la storia d’amore continua dopo Amici 19

Javier Rojas e Talisa Ravagnani hanno recentemente smentito con chiarezza una presunta crisi che era stata loro attribuita facendosi delle promesse in una diretta che i fan ricorderanno senz’altro: l’abbiamo seguita e possiamo dirvi che i due non si sono lasciati e non vedono l’ora di vedersi. Nonostante questo non si può dire che i follower di entrambi abbiano smesso di criticarli come coppia, visto quanto fatto da Javier ad Amici 19: il riferimento è ovviamente al momento in cui lui ha chiesto di sentire l’ex fidanzata Sol e lei lo ha rifiutato per rispetto a Talisa; è emerso proprio questo negli ultimi giorni, e all’ennesima critica la Ravagnani non ha retto.

Talisa e Javier, si parla ancora di tradimento: “Ti scrive solo perché l’ex l’ha rifiutato”

“Stai serenissima – questo è quanto si legge a commento di una foto in cui Talisa indossa degli short – che tanto Javi ti scrive solo perché la sua ex lo ha rifiutato. Lo abbiamo visto tutti in tv, quindi scialla”. Javier le aveva appena scritto la buonanotte proprio a commento dello scatto, e questa follower non ha perso l’occasione di dire ciò che pensava sul loro conto. Una critica che non è piaciuta a molti e che Talisa non ha gradito affatto, visto che poi le ha risposto per le rime.

News Javier e Talisa, lei sclera dopo le critiche: “Mi sento molto meglio adesso”

La Ravagnani infatti non ci sta a passare per quella che è stata tradita, e questo l’ha spinta a mettere da parte la diplomazia e ad alzare la voce: “Ma grazie – queste le parole dell’ex ballerina di Amici 19 –! Mi serviva una spiegazione sulla mia vita. Mi sento molto meglio adesso che mi hai dato il tuo consiglio intelligentissimo! Davvero grazie!”. Uno sclero che non potevamo non condividere e che mostra come nonostante tutto il Web non abbia dimenticato nulla. Staremo a vedere cosa succederà fra Talisa e Javier quando la quarantena finirà!