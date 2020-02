Talisa di Amici non vuole lasciare la scuola: “Sono in Italia per questo!”

Amici news, Talisa continua a restare nella scuola: la preoccupazione della ballerina spazzata via

Talisa Ravagnani crede fortemente nel sogno del Serale di Amici 19: è convinta di avere tutte le carte in regola per farcela. E molto probabilmente ha ragione. Non è presunzione o esagerata considerazione di sé, ma la ballerina ha dimostrato più volte di avere del talento, che potrebbe crescere maggiormente – e in breve tempo – durante il Serale. Una fase, questa, non ambita solamente da lei: dovrà vedersela con altri allievi che si stanno impegnando duramente per convincere i professori che sono loro i più meritevoli, quelli che possono davvero crescere attraverso il nuovo step del talent show.

L’esame di Talisa Ravagnani di Amici 2020: il grande impegno della ballerina per non uscire

Ha grinta da vendere, Talisa, e certamente in quest’ultimo periodo non si farà abbattere da nulla e da nessuno. Lo stesso vale per Martina Beltrani, che ha ricevuto delle frasi d’incoraggiamento che le hanno permesso di fare meglio, di convincere (quasi) tutti i professori… sabato la maglia verde sarà la sua? Poco ma sicuro sì, ma anche Talisa ha ottime chance di farcela. La ballerina ha sostenuto un esame che l’ha messa sotto pressione: “Non posso uscire adesso! Sono venuta in Italia per questo, da sola, senza nessuno. Questo era per me il momento giusto”.

Amici ultime notizie, il responso dell’esame dato da Rudy Zerbi: il prossimo passo è la maglia verde

L’esito, per fortuna, è stato ampiamente positivo, come ha spiegato Rudy Zerbi questo pomeriggio: “Senti, Talisa. Ci abbiamo messo un po’ perché sono decisioni difficili da prendere. Il punto a cui siamo arrivati è che prosegui la tua corsa al Serale!”. Questo non significa prendere automaticamente la maglia verde, ma assere ancora meritevoli di poter avere un posto alla nuova fase del programma. Sabato potremmo scoprire quali concorrenti ce la faranno e quali torneranno definitivamente a casa.