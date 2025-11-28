Tali e Quali Show, c’è Francesco Totti: colpaccio e i nomi di tutti i giurati

Tali e Quali Show, spin off di Tale e Quale, andrà in onda tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. E c’è una grande novità per quanto riguarda la giuria: è stato ingaggiato Francesco Totti. Lo scoop lo ha firmato Dagospia che ha assicurato che l’ex capitano della Roma farà parte del cast della trasmissione di Rai 1 e che intascherà un cachet importante. La trattativa sarebbe stata chiusa e blindata. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha svelato anche i dettagli della collaborazione. L’ex marito di Ilary Blasi vestirà i panni del quarto giudice nella seconda puntata.

Tali e Quali Show, Totti nel cast: chi sono gli altri giudici

La nuova stagione del talent show sarà ricca di novità. A parte quella di Totti in giuria, ci sarà un cambio alla conduzione: a dirigere il ‘traffico’ non sarà più Carlo Conti che verrà rimpiazzato da Nicola Savino. Il conduttore toscano, però, non ha del tutto abbandonato il progetto. Infatti farà parte dei giurati. Dunque ha deciso di fare un passettino indietro, senza però rinunciare completamente a essere un volto della trasmissione.

Il resto della giuria dovrebbe essere formato da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Da capire se Totti e gli altri eventuali “giudici special guest” andranno ad affiancare i giurati menzionati oppure se uno di questi non sarà confermato.

Tali e Quali, a differenza del format originale, dà spazio alle persone ‘comuni’ e non ai vip. L’ex marito di Ilary Blasi, noto per la sua simpatia e le sue battute con marcato accento romano, potrebbe essere un valore aggiunto importante nella valutazione dei concorrenti in gara.

Totti e il gossip

Totti, in questi giorni, è tornato a essere chiacchieratissimo anche dal gossip. Con l’attuale compagna Noemi Bocchi si è trasferito nei giorni scorsi in una nuova villa. Naturalmente a Roma. L’ex calciatore ha deciso di traslocare dopo che avrebbe avuto dei dissapori con il proprietario dell’attico in cui ha vissuto negli ultimi anni. Si attende inoltre la chiusura definitiva della vicenda legata al divorzio da Ilary Blasi. La conduttrice, una volta terminato l’iter, dovrebbe sposare Bastian Muller.