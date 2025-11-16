Totti e Noemi Bocchi traslocano, caos con il proprietario di casa per le rate dell’affitto

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno traslocato e sono diventati vicini di casa di Paolo Bonolis, scegliendo una dimora di lusso in via degli Orti della Farnesina. La coppia ha quindi lasciato l’attico da 270 metri quadrati in piazza Stefano Jacini e, come riporta Il Messaggero, non senza grattacapi. All’origine della scelta di trasferirsi ci sarebbero pesanti dissidi con il proprietario di casa. L’ex calciatore della Roma e la compagna vivevano in affitto. E nel corso della loro permanenza nell’attico sarebbero emersi problemi tra le parti per delle infiltrazioni di acqua e per dei lavori di manutenzione straordinaria.

Attico in affitto, scontro tra il proprietario e la coppia Totti – Noemi Bocchi

Secondo quanto spiegato dalla testata romana, Totti e Noemi avrebbero pagato personalmente i lavori per sistemare l’attico, sostenendo però che tali spese sarebbero dovute essere saldate dal padrone di casa. Alla luce di ciò, per recuperare il denaro, le rate dell’affitto sarebbero state riviste al ribasso. Il proprietario, però, non sarebbe stato d’accordo e accuserebbe l’ex capitano giallorosso e Bocchi di aver danneggiato l’immobile e di essere in ritardo con molte mensilità di cui pretenderebbe il pagamento completo e non decurtato.

La vicenda sarebbe finita in mano agli avvocati dell’una e dell’altra parte. I legali si sarebbero già scambiati lettere di diffida, anche se al momento non ci sarebbe in corso una vera e propria causa civile. Resta da capire se la vicenda si risolverà con un accordo extragiudiziale oppure se diventerà oggetto di una valutazione in tribunale da parte di un giudice.

Totti vicino di casa di Paolo Bonolis

Il motivo del recente trasloco della coppia sarebbe dunque legato allo scontro con il proprietario dell’attico agli “Stellari”. Totti e Bocchi, per evitare di prolungare una situazione tutt’altro che serena, avrebbero così deciso di ‘tagliare la corda’. I due si sono stabiliti in una villa all’interno di un comprensorio di lusso in via degli Orti della Farnesina, dove dimorano altre celebrità, tra cui il conduttore romano Paolo Bonolis.

Sempre come spiegato da Il Messaggero, la coppia avrebbe optato per un contratto “rent to buy”. Si tratta di una formula flessibile che permette di trasferirsi e vivere subito nell’immobile, con la possibilità di comprarlo in un secondo momento a un prezzo fissato in precedenza.