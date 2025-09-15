Totti e Noemi, anniversario ‘boomerang’: il giallo tremendo sulla data

Tanto amore e tutti felici e contenti? Forse sì, forse no. La data di anniversario festeggiata nelle scorse ore da Francesco Totti e dalla sua compagna Noemi Bocchi ha innescato un giallo ‘tremendo‘ visto che potrebbe costare caro all’ex stella della Roma nella vicenda legale relativa al divorzio da Ilary Blasi. A portare alla luce la vicenda è Chi Magazine che fa notare un dettaglio alquanto insolito circa le tempistiche del festeggiamento.

Totti e Noemi Bocchi, giallo sulla data dell’anniversario: cosa non torna

Bocchi e Totti nei giorni scorsi hanno celebrato i loro primi tre anni d’amore in un albergo romano extra lusso. Si sono coccolati in una suite da 9mila euro. Francesco ha fatto il galantone, regalando all’amata una deliziosa borsa Hermes. Sui social la coppia ha divulgato qualche scatto della serata intima. Che cosa c’è di strano? Che cosa non torna? I dettagli inerenti alle date. Totti, dopo essersi lasciato con Ilary, in una intervista disse che la love story con Noemi era cominciata dopo Capodanno e si era consolidata qualche mese dopo, a marzo 2022.

Una puntualizzazione non da poco in quanto, se le cose fossero realmente andate così, il famoso caffè preso da Ilary Blasi con il personal trainer Cristiano Iovino sarebbe antecedente all’innamoramento del Pupone e Bocchi. L’arcinoto caffè è infatti datato 11 ottobre 2021. Secondo Totti, Blasi non dice tutta la verità. Vale a dire che per l’ex calciatore l’allora moglie non si fermò a un caffè, tradendolo con il giovane. Infatti, nella versione del Pupone è Ilary ad aver tradito per prima, fatto che potrebbe essere cruciale per stabilire i dettagli relativi agli accordi del divorzio.

Ebbene, alla luce di ciò, Bocchi e Totti avrebbero dovuto festeggiare il loro terzo anniversario a marzo 2025. Perché invece considerano cruciale il 13 settembre? Perché hanno festeggiato sei mesi dopo? Chi Magazine, nel ricostruire la vicenda, ha palesato un sospetto. Si tratta del terzo o del quarto anniversario? Forse l’ex Capitano della Roma e Noemi si sono conosciuti a settembre 2021? Se così fosse, il caffè di Ilary e Iovino arriverebbe dopo. Ahia!