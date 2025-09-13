Francesco Totti, 3 anni con Noemi e regalo da capogiro (che ‘ricorda’ Ilary Blasi)

È passato ormai parecchio tempo da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno definitivamente confermato la fine del loro matrimonio, annunciando ufficialmente il divorzio. Da allora entrambi hanno voltato pagina e si sono rifatti una vita accanto a nuove persone. Oggi, nel cuore dell’ex capitano della Roma, c’è soltanto lei: Noemi Bocchi, la sua compagna, con cui ha ritrovato l’amore. Proprio ieri sera i due hanno festeggiato tre anni di relazione in modo molto romantico e Totti ha scelto di sorprenderla con un regalo costosissimo e molto speciale.

Ma attenzione: alcuni fan, di fronte a quel dono prezioso, mostrato sui social, non hanno potuto fare a meno di ripensare ai trascorsi con l’ex moglie Ilary. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo insieme la serata per capire meglio di cosa si tratta!

Come hanno festeggiato l’anniversario Totti e Noemi?

Una ricorrenza davvero importante merita una serata unica e indimenticabile. All’insegna del lusso, nel caso di Totti e Noemi, unito al romanticismo e a tante emozioni. Per celebrare i tre anni della loro relazione, la coppia ha scelto un’esperienza esclusiva in un elegante hotel a 5 stelle nel cuore di Roma. La serata è iniziata con una cena a lume di candela raffinata e suggestiva. Il momento clou è arrivato con la torta a forma di cuore, decorata con la scritta “Buon Anniversario”, che ha reso il brindisi ancora più speciale.

Dopo cena, la festa si è spostata in una suite romantica, preparata nei minimi dettagli e a tema amore. Il letto era completamente ricoperto di palloncini rossi e nella stanza troneggiavano maxi palloncini con la scritta “Love”, a suggellare l’atmosfera. Ma non è tutto: i due hanno proseguito i festeggiamenti sulla terrazza panoramica dell’hotel, dove li attendeva una vasca idromassaggio e una vista mozzafiato sulla Capitale illuminata, scenario perfetto per un anniversario da sogno.

Il regalo di Francesco Totti per Noemi: deja-vu con Ilary?

Vi abbiamo accennato che l’ombra di Ilary Blasi ha indirettamente avvolto l’atmosfera della serata? Secondo le malelingue social, il regalo scelto da Francesco Totti per Noemi non può non far pensare alla conduttrice romana. L’ex capitano della Roma, infatti, avrebbe deciso di sorprendere la sua compafna con un accessorio di lusso che non è passato inosservato: una borsa Hermès, simbolo intramontabile di eleganza ma anche oggetto dal significato particolare.

Come ricorderanno in tanti, proprio una collezione di borse di lusso fu al centro di uno degli episodi più chiacchierati durante il divorzio con Ilary. Quelle stesse borse, nascoste da Totti in un soppalco segreto della villa di famiglia, furono poi ritrovate dalla conduttrice, diventando quasi un simbolo della separazione. Ecco perché il regalo a Noemi appare come un’allusione piuttosto chiara: forse una coincidenza, forse un messaggio velato, ma, di certo, un gesto che ha fatto sorridere (e malignare) tantissime persone!