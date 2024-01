Tali e Quali, Loretta Goggi corregge Malgioglio ma fa una gaffe

La nuova edizione di Tali e Quali Show è appena iniziata ma è già successo di tutto: tra cambi di posizione sospetti in giuria e le (attese) gaffe la situazione è decisamente sfuggita di mano. Questa volta a prendere una bella cantonata è stata Loretta Goggi: la giurata ha infatti voluto correggere un’affermazione di Cristiano Malgioglio ma nel contempo si è resa protagonista di una gaffe. Ecco che cosa è successo.

La brutta figura di Loretta Goggi

La terza protagonista della puntata di Tali e Quali Show, in onda questa sera su Rai Uno, è stata una ragazza il cui nome d’arte è Yoli Garcia e che ha interpretato Rihanna. In seguito all’esibizione della cantante, sulle note di Umbrella, come di consueto i giudici hanno espresso il loro parere ed è stato proprio in quel momento che è andato in onda il siparietto tra Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi.

Il cantautore, dopo essersi dilungato nello spiegare quale fosse il suo giudizio circa la sopracitata esibizione, ha concluso il discorso con le seguenti parole: “Già che sei qui e sei cubana e io ti amo, già è tanto tesoro.” Parole che hanno scatenato l’ira della Goggi, fermamente convinta che le origini della concorrente fossero del tutto diverse e che quindi Malgioglio con la sua affermazione avesse mostrato grande negligenza per il fatto di non aver letto, nemmeno per sbaglio, le schede dei concorrenti.

“Allora, lei è nata a Mosca intanto. Quindi non è di Cuba”, ha affermato stizzita. Parole che sono immediatamente rimbalzate sui social e che hanno spinto gli utenti a sottolineare come, sia Carlo Conti nella sua introduzione che la concorrente stessa nel corso del video-presentazione avessero affermato l’esatto contrario, ovvero che la concorrente fosse in effetti cubana.

Una correzione che ha subito scaldato gli animi e, ovviamente, ha scatenato immediata replica da parte del diretto interessato: “Io ho detto che è cubana, poi non lo so se è nata a Mosca o a Pechino…”, ha quindi affermato Malgioglio.“Eh ma bisogna leggere le bio…”, ha quindi risposto convinta la giurata.

Un momento a dir poco imbarazzante e che fortunatamente è stato risolto dalla concorrente stessa. La cantante ha infatti chiarito di essere cubana a tutti gli effetti, nonostante il suo luogo di nascita sia effettivamente Mosca: “Sono nata in Russia e quando avevo sei mesi sono tornata a Cuba. Sono Cubana e i miei genitori sono cubani.” Insomma mistero risolto, certo è che per Loretta si è trattato di una gran brutta figura, come hanno sottolineato molti utenti su X, ex Twitter.

I cambi di posto in giuria

Quella della gaffe di Loretta Goggi però non è l’unica cosa strana successa in puntata e che ha visto protagonisti i due giurati. I fans del programma infatti si sono infatti subito resi conto di un’altra “anomalia” evidente nella configurazione della giuria. Con grande stupore di tutti, o forse non proprio tutti, Cristiano Malgioglio ha variato posto ed è andato a sedersi lontano da Loretta Goggi, scambiandosi con l’ospite della serata. La nuova sistemazione dei giurati quindi risulta essere la seguente: ospite, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Un cambiamento che da un lato ha stupito ma dall’altro ha in parte confermato le voci, che circolavano ormai da mesi, circa le frizioni tra Loretta e il cantautore. Qualche mese fa infatti, tra i tanti, TvTalk aveva parlato del fatto che tra i due non corresse affatto buon sangue, interrogando in proposito proprio il conduttore di Tale e Quale. D’altronde, nel corso delle passate edizioni del talent show, sono state tante le occasioni nelle quali i due si sono pizzicati. Per questo motivo la decisione di dividerli all’interno della giuria non ha affatto sorpreso i telespettatori più affezionati.