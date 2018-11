By

Tale e Quale Show chi ha vinto ieri sera venerdì 2 novembre? Roberta Bonanno con l’imitazione di Amy Winehouse

Ancora un trionfo per Roberta Bonanno a Tale e Quale Show. La cantante lanciata da Amici si è aggiudicata la prima puntata del Super Torneo 2018 imitando Amy Winehouse. Sulle note di Back to black, l’ex allieva della Scuola di Maria De Filippi ha messo d’accordo tutto il pubblico ma soprattutto i giurati. Anche se, a dire il vero, la serata è stata pieno di talento e bravura, tanto che è stato difficile per Loretta Goggi e company scegliere un solo vincitore.

Classifica completa Tale e Quale Show puntata 2 novembre 2018

La classifica completa della prima puntata del Super Torneo 2018:

1. Roberta Bonanno (Amy Winehouse)

2. Antonio Mezzancella (Fabrizio Moro)

3. Andrea Agresti (Francesco Sarcina)

4. Federico Angelucci (George Michael)

5. Vladimir Luxuria (Patti Smith)

6. Massimo Di Cataldo (Bobby Solo) Annalisa Minetti (Ivan Graziani)

8. Filippo Bisciglia (Zucchero)

9. Alessandra Drusian (Joey Tempest)

10. Giovanni Vernia (Enzo Jannacci)

11. Alessia Macari (Marcella Bella)

12. Valeria Altobelli (Dionne Warwick)

Quali saranno le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show

Di seguito le esibizioni della prossima puntata, quelle in onda venerdì 9 novembre 2018:

Antonio Mezzancella – Tiziano Ferro

Alessia Macari – Sabrina Salerno

Roberta Bonanno – Gloria Gaynor

Filippo Bisciglia – Rino Gaetano

Massimo Di Cataldo – Riccardo Fogli

Federico Angelucci – Liza Minelli

Annalisa Minetti – Pink

Vladimir Luxuria – Caparezza

Giovanni Vernia – Bruno Mars

Alessandra Drusian – Loretta Goggi

Andrea Agresti – Roby Facchinetti

Valeria Altobelli – Gigliola Cinquetti