Tale e Quale Show, l’imitazione di Antonio Mezzancella: cosa ha detto Fabrizio Moro

Antonio Mezzancella ha lasciato di nuovo il segno a Tale e Quale Show. Nella prima puntata del Super Torneo 2018 l’imitatore ha indossato i panni di Fabrizio Moro, emozionando giurati e pubblico. Ma soprattutto il diretto interessato, che è stato imitato per la prima volta nel programma di Carlo Conti. Con un video pubblicato su Twitter il vincitore del Festival di Sanremo 2018 ha pubblicamente ringraziato Mezzancella per la sua esibizione. Non solo: ha invitato Antonio ad andare ad un suo concerto e a conoscersi presto. “Sei stato grandissimo, mi sei piaciuto tanto. Grazie per questa nuova emozione che mi hai fatto provare nel rivedermi. Ti aspetto in concerto e spero di conoscerti presto”, ha fatto sapere l’amico e collega di Ermal Meta.

Antonio Mezzancella tra i concorrenti più bravi di Tale e Quale Show

Dopo aver vinto l’ottava edizione di Tale e Quale Show, Antonio Mezzancella continua a stupire il pubblico per le sue imitazioni sempre perfette, curate nei minimi dettagli. Dopo le ultime performance – quelle di Eros Ramazzotti e Francesco Renga – l’artista umbro ha lasciato di stucco con l’imitazione di Fabrizio Moro. Un lavoro non facile, considerato il particolare timbro del romano. Ma Mezzancella è riuscito nel suo intento, guadagnandosi subito uno standing ovation.

Ultimi impegni di lavoro per Fabrizio Moro prima di una breve pausa

Nonostante l’agenda fitta di impegni, Fabrizio Moro ha trovato il tempo per guardare l’imitazione di Antonio Mezzancella a Tale e Quale Show. Il musicista capitolino sta per concludere il tour che negli ultimi mesi lo ha portato a girare l’Italia in lungo e in largo. Nel frattempo ha duettato con Cristina D’Avena per il nuovo album Duets 2 e fatto incursione al concerto dell’amico Ultimo al Palalottomatica di Roma.