Chi ha vinto la seconda puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2019? Lidia Schillaci con l’imitazione di Edith Piaf

Lidia Schillaci è tornata a sorridere a Tale e Quale Show. L’ex corista di Eros Ramazzotti ed Elisa ha vinto la seconda puntata del Super Torneo del programma di Carlo Conti. Una vera e propria rivincita per la cantante siciliana, che la scorsa settimana è stata al centro di una polemica scatenata dal fidanzato Luca Favilla, il noto ballerino di Ballando con le Stelle. Il giovane si è scagliato contro la giuria – formata da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello – per il presunto modo approssimativo e superficiale con il quale hanno sempre trattato la sua fidanzata. Cosa che non è successa questa sera, dove Lidia è stata osannata da tutti. I tre giudici, insieme al quarto giurato della serata Nino Frassica, hanno inserito la Schillaci al primo posto della propria classifica personale. La cantante ha ricevuto poi il premio speciale – ben 10 punti – dall’ospite della puntata: Rita Pavone. “Hai spaccato! Mamma mia”, si è limitato a dichiarare Favilla sui social network.

Video Lidia Schillaci imitazione Edith Piaf

#taleequaleshow 🎤 Lidia Schillaci ↔ Edith Piaf#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 1. November 2019

Di seguito la classifica della seconda puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2019, che vede un ex aequo al secondo posto:

1. Lidia Schillaci – Edith Piaf

2. Roberta Bonanno – Rita Pavone

Francesco Monte – Nek

4. Jessica Morlacchi – Loretta Goggi

5. Alessandra Drusian – Shirley Bassey

6. Antonio Mezzancella – Ligabue

7. Agostino Penna – Eduardo De Crescenzo

8. Davide De Marinis – Fabio Rovazzi

9. Giovanni Vernia – Renato Carosone

10. Vladimir Luxuria – Elvis Presley

11. Tiziana Rivale – Madonna

12. Massimo Di Cataldo – Paul McCartney

Le esibizioni della terza puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2019

Ecco chi dovranno imitare i 12 cantanti in gara nella terza e ultima puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2019 in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 8 novembre:

Davide De Marinis – Little Tony

Roberta Bonanno – Claudio Villa

Alessandra Drusian – Marcella Bella

Francesco Monte – John Legend

Giovanni Vernia – Prince

Jessica Morlacchi – Mariah Carey

Vladimir Luxuria – Alberto Camerini

Lidia Schillaci – Whitney Houston

Antonio Mezzancella – Marco Mengoni

Tiziana Rivale – Abba

Agostino Penna – Andrea Bocelli

Massimo Di Cataldo – Johnny Dorelli