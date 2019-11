Francesco Monte imita Nek, Salemme: “Davvero impressionante”

L’imitazione di Nek di Francesco Monte a Tale e Quale Show

Francesco Monte continua a stupire a Tale e Quale Show. Per la seconda puntata del Super Torneo del programma, l’ex tronista di Uomini e Donne ha indossato i panni di Nek. E ha interpretato Se telefonando, celebre canzone di Mina con la quale Filippo Neviani ha vinto la serata delle cover al Festival di Sanremo 2015. L’esibizione di Monte (video più in basso) è stata accolta calorosamente in studio con una standing ovation. In piedi pure Loretta Goggi, che settimanalmente rimarca pubblicamente il talento di Francesco, emerso puntata dopo puntata in maniera del tutto inaspettata. Anche Vincenzo Salemme, altro giurato della trasmissione, non è stato da meno e si è complimentato nuovamente con il concorrente, noto più per i reality show che per le sue doti artistiche.

Le dichiarazioni di Vincenzo Salemme su Francesco Monte

“Se mi avessero detto che Francesco Monte era così bravo non ci avrei creduto. Davvero impressionante, è bravissimo”, ha dichiarato l’attore napoletano. La performance del tarantino è stata apprezzata pure dal quarto giurato della serata, Nino Frassica, e l’ospite Rita Pavone. Il lavoro di Francesco ha messo d’accordo tutti, dai giurati al pubblico in studio ma pure quello a casa. Il 31enne ha convinto per il trucco, la vocalità, le movenze.

Video Francesco Monte che imita Nek a Tale e Quale Show