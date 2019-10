Lidia Schillaci, polemica fidanzato-giuria Tale e Quale? “Mi dissocio”

Lidia Schillaci a Vieni da Me: “Sì, Luca Favilla è il mio fidanzato”. La sua presa di posizione più che polemica contro la giuria di Tale e Quale Show? “Mi dissocio”

Lidia Schillaci è tornata nel salotto di Vieni da Me, ammettendo per la prima volta in tv di condividere una relazione sentimentale con il ballerino Luca Favilla. Quello stesso ballerino che, durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show, è intervenuto contro la giuria, riservandole parole al vetriolo. Motivo? Il poco apprezzamento che Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme hanno avuto nei confronti dell’esibizione di Lidia nei panni di Mia Martini. La Schillaci, incalzata dalla Balivo, ha detto la sua sull’accaduto che in questi giorni ha fatto piuttosto rumore attorno alla trasmissione del venerdì sera di Rai 1.

Polemica Luca Favilla – giuria Tale e Quale? “L’amore rende impulsivi certe volte…”

“Sì, Luca Favilla è il mio fidanzato”, ha ammesso per la prima volta pubblicamente Lidia. “Stiamo insieme da due anni -ha aggiunto -. Ci siamo conosciuti a Ballando con le Stelle, io cantavo e lui ballava. Diciamo che è stato molto intraprendente.“. Perché non sono mai usciti allo scoperto? “Siamo timidi, tutto qua”. Si è passati al capitolo polemiche Tale Quale Show. Luca ci è andato pesante con la giuria, esprimendo il suo pensiero tramite Instagram. “L’amore rende impulsivi certe volte… Tra l’altro a lui si sono accodati molti altri commenti simili”. Tuttavia Lidia ha frenato gli attriti: “Io però non vorrei mai essere nei panni dei giudici. Io rispetto assolutamente il loro giudizio e mi dissocio da tutto questo anche perché è una giuria di qualità.” Dunque si dissocia anche dalle parole di Luca? “Io rispetto il pensiero di tutti”, ha chiosato la cantante.

Lidia e Luca, niente gelosia

Tornando alla questione sentimentale, la Balivo ha cercato di vederci un po’ più chiaro. “Lidia, sei gelosa? L’anno scorso Luca ha ballato anche con Manuela Arcuri…”. “Nooo… in questo lavoro non bisogna essere gelosi. Un po’ di quella sana e basta”, la risposta sorridente della Schillaci.