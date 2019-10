Lidia Schillaci imita Mia Martini: il fidanzato Luca Favilla attacca i giudici

Bocciata l’imitazione di Mia Martini di Lidia Schillaci: Luca Favilla attacca i giurati di Tale e Quale Show

Nella prima puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2019 Lidia Schillaci ha imitato Mia Martini. Un’esibizione – quella di Almeno tu nell’universo – che non è stata per niente facile per l’ex corista di Eros Ramazzotti e Elisa. Una performance che i giurati del programma – Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e il quarto giudice della serata Alessandro Siani – non hanno per niente apprezzato, tanto da bocciarla su tutti i fronti, dal trucco alla voce. Un giudizio che non è andato giù a Luca Favilla, fidanzato di Lidia nonché ballerino di Ballando con le Stelle, che ha attaccato la giuria su Instagram.

Le parole di Luca Favilla sui giurati di Tale e Quale Show

“Imbarazzante il modo in cui i giudici cercano di descrivere in modo più che superficiale il modo di cantare e l’impegno messo nel provare ad imitare un pilastro della musica italiana…chissà perché…”, ha premesso Luca Favilla nel suo lungo sfogo. “Chissà perché non gli è stata affidata una cantante più affine a lei…chissà perché dopo la prima puntata è sempre stata buttata giù in qualche modo. Il ciuffo fuori posto, la scarpa troppo stretta, la voce non somigliante…chissà perché…eh…care agenzie di talent…aprite gli occhi“, ha aggiunto il ballerino. Luca ha poi concluso: “Sei stata fenomenale! Sei riuscita a trasmettere un’emozione devastante anche davanti lo schermo… la migliore!”.

#taleequaleshow 🎤 Lidia Schillaci ↔ Mia Martini#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 25. Oktober 2019

La storia d’amore tra Lidia Schillaci e Luca Favilla

La relazione tra Lidia Schillaci e Luca Favilla è nata dietro le quinte di Ballando con le Stelle. La concorrente di Tale e Quale Show è infatti una delle coriste della band di Paolo Belli. Lidia e Luca stanno vivendo questa liaison con grande riservatezza anche se tra i due c’è grande complicità e affiatamento nonostante la differenza d’età (lei 35 anni, lui 24).