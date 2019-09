Lidia Schillaci e il fidanzato ballerino Luca Favilla: la scelta della coppia

Lidia Schillaci di Tale e Quale Show: il fidanzato è Luca Favilla di Ballando con le Stelle

Grazie a Caterina Balivo è venuto a galla un fidanzamento tenuto nascosto da mesi, quello tra Lidia Schillaci di Tale e Quale Show e Luca Favilla di Ballando con le Stelle. La cantante, ex corista di Eros Ramazzotti ed Elisa, e l’ex concorrente di Amici si amano in segreto da tempo ma non hanno mai svelato la natura del loro rapporto. Ogni tanto su Instagram sono apparsi tag e cuoricini ma nulla di troppo sospetto. Tramite Vieni da me la Balivo ha confermato la liaison tra la Schillaci e Favilla ma la coppia, pur non negando, ha fatto una scelta precisa subito dopo la rivelazione. Quella di continuare ad amarsi con discrezione e riservatezza, lontani da post social troppo smielati e dal gossip più becero. Del resto entrambi sono molto concentrati sulle rispettive carriere. Lidia sta diventando sempre più nota al pubblico generalista mentre Luca è pronto a tornare a ballare nel varietà di Milly Carlucci.

Lidia Schillaci conferma in tv la relazione con Luca Favilla

“Il fidanzato c’è, non solo sui social. Ma la vita privata resta privata”, si è limitata a dichiarare Lidia Schillaci a Vieni da me. La cantante siciliana è molto riservata, anche se di recente ha rivelato alcuni suoi problemi famigliari. Da bambina è stata infatti abbandonata dal padre ed è stata cresciuta, insieme a un fratello e a una sorella, dalla madre e dalla nonna. “Mio padre ci ha abbandonato: io avevo quattro anni e mezzo, mio fratello uno solo meno di me e mia sorella, la più piccola, era ancora nella pancia di mamma che, così si è trovata da sola con tre figli e aveva poco più di venti anni. Abitavamo a Palermo, dove sono nata e, rimaste da sole, ci siamo trasferiti a Castellamare del Golfo, dove abitano i miei nonni e mia zia: sono cresciuta con loro, per anni ho abitato a casa dei nonni”, ha raccontato Lidia.

Lidia Schillaci e il rapporto ritrovato con il padre

“È tornato a cercarci: all’inizio forse ha sbagliato i modi, poi è andata un po’ meglio. Non è stato facile costruire un rapporto con lui dopo questo forte strappo. Ma oggi i nostri rapporti sono sereni: il passato va lasciato dov’è. Ma è stato un dolore molto forte”, ha chiarito la 35enne.