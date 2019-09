Lidia Schillaci: il dramma famigliare e le parole su Eros Ramazzotti

Lidia Schillaci parla della sua famiglia e del rapporto con Eros Ramazzotti

Appassionata di musica fin da bambina, Lidia Schillaci di Tale e Quale Show 2019 non ha avuto sempre una vita facile. Fin dall’infanzia ha dovuto combattere con un vero e proprio dramma famigliare: l’abbandono del padre. La cantante aveva solo 4 anni e mezzo quando l’uomo ha lasciato moglie e figli per costruirsi una vita altrove. La madre di Lidia, con l’aiuto dei suoi genitori, è riuscita a crescere tre figli con coraggio e determinazione. E fin da subito ha incoraggiato la Schillaci a inseguire il suo sogno di sfondare nel mondo della musica. Non a caso è stata proprio la madre di Lidia a iscrivere la siciliana a Operazione Trionfo, uno dei primi talent show Mediaset andato in onda nel 2012 (alla stessa edizione ha partecipato Federico Russo, oggi affermato conduttore televisivo e speaker radiofonico).

Lidia Schillaci racconta il suo rapporto con il padre

“Mio padre ci ha abbandonato: io avevo quattro anni e mezzo, mio fratello uno solo meno di me e mia sorella, la più piccola, era ancora nella pancia di mamma che, così si è trovata da sola con tre figli e aveva poco più di venti anni. Abitavamo a Palermo, dove sono nata e, rimaste da sole, ci siamo trasferiti a Castellamare del Golfo, dove abitano i miei nonni e mia zia: sono cresciuta con loro, per anni ho abitato a casa dei nonni”, ha raccontato Lidia Schillaci alla rivista Diva e Donna. Col tempo la cantante è riuscita a ricucire un rapporto col padre, mettendo da parte orgoglio e rancore. “È tornato a cercarci: all’inizio forse ha sbagliato i modi, poi è andata un po’ meglio. Non è stato facile costruire un rapporto con lui dopo questo forte strappo. Ma oggi i nostri rapporti sono sereni: il passato va lasciato dov’è. Ma è stato un dolore molto forte”, ha chiarito la 35enne.

Lidia Schillaci ha lavorato a lungo con Eros Ramazzotti

Dopo Operazione Trionfo, Lidia Schillaci è diventata una corista affermata e ha lavorato per parecchi anni con Eros Ramazzotti. “Ho dei ricordi pazzeschi, ho calcato tutti i più importanti palchi del mondo e ho visto paesi che non avrei mai pensato di visitare: duettavo con lui nei panni di Anastacia”, ha ricordato Lidia, che ora – grazie alla partecipazione di Tale e Quale Show – cerca di guadagnarsi un posto tutto per sé nel mondo della musica.