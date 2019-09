Lidia Schillaci, Balivo spiffera sul fidanzato: ecco il nome famoso

Lidia Schillaci, Caterina Balivo spiffera il nome del fidanzato: è il volto famoso di Ballando con le Stelle (ex Amici di Maria De Filippi)

Caterina Balivo, quando la curiosità vince. A Vieni da Me, oggi 24 settembre, ha ricevuto Lidia Schillaci, cantante che si sta mettendo alla prova nel talent Tale e Quale Show. La ragazza, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha affrontato anche l’argomento fidanzato, pur tuttavia non volendone fare il nome e il cognome. La conduttrice, però, non si è accontentata e alla fine è riuscita a scoprire chi è il suo compagno che è un volto noto di Ballando con Le Stelle, nonché ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Di chi si tratta? Luca Favilla.

Il fidanzato di Lidia Schillaci è Luca Favilla di Ballando con le Stelle

Il fidanzato esiste? Esiste, conferma Lidia durante la chiacchierata. “Tutto vero, non c’è solo sui social“, aggiunge la cantante, con evidente ironia sul caso del matrimonio fantasma di Pamela Prati. “E non si chiama Marco e nemmeno Mark”, chiosa, giusto per rendere evidente il simpatico riferimento al Prati-Gate. Tuttavia il nome non lo vuole rivelare. “Di almeno se è siciliano o romano…” incalza la Balivo. “Romano, ma la vita privata è privata” replica sorridente Lidia. Finita qui? Manco per sogno. Caterina vuole andare a fondo. Così, leggendo alcuni tweet social, pesca quello di un utente che spiffera chi è la dolce metà della Schillaci. La conduttrice sussurra il cinguettio, non pronunciando il nome ma mostrandolo a Lidia, che conferma. Quel nome non detto è Luca Favilla.

Lidia Schillaci: dai tour con Eros Ramazzotti a Tale e Quale Show

Lungo l’intervista si sono ripercorse le tappe della carriera della Schillaci che è stata protagonista di quattro tour mondiali al fianco di Eros Ramazzotti. Ora è tornata in tv a Tale e Quale Show dove sta raccogliendo tantissimi consensi. Dopo le magistrali interpretazioni di Lady Gaga e Giorgia, nel prossimo appuntamento vestirà i panni di Elisa. In bocca al lupo.