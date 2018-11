Tale e Quale Show chi ha vinto ieri sera venerdì 9 novembre? Federico Angelucci con l’imitazione di Liza Minelli

Mai come questa sera è stato facile, per giurati e pubblico, decretare il vincitore di Tale e Quale Show. Federico Angelucci ha lasciato tutti di stucco con l’imitazione di Liza Minelli. Sulle note del celebre pezzo New York New York, il vincitore di Amici è stato praticamente perfetto, sia nelle movenze sia nella voce della grande diva di Broadway. Una performance che si è subito guadagnata una standing ovation in studio e il plauso del pubblico, che ha richiesto a gran voce la vittoria di Angelucci. Federico è stato piazzato al primo posto da tutti e quattro i giurati – l’ospite speciale è stato Luca Argentero, che ha affiancato Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello – ma ha preso parecchi punti pure dai suoi colleghi. Da Alessia Macari a Vladimir Luxuria, molti concorrenti hanno votato senza troppi giri di parole il talento di Federico.

Classifica completa Tale e Quale Show puntata 9 novembre 2018

La classifica completa della seconda puntata del Super Torneo 2018:

1. Federico Angelucci (Liza Minelli)

2. Antonio Mezzancella (Tiziano Ferro)

3. Andrea Agresti (Roby Facchinetti)

4. Annalisa Minetti (Pink)

5. Filippo Bisciglia (Rino Gaetano)

6. Roberta Bonanno (Gloria Gaynor)

7. Alessandra Drusian (Loretta Goggi)

8. Massimo Di Cataldo (Riccardo Fogli)

9. Vladimir Luxuria (Caparezza)

10. Giovanni Vernia (Bruno Mars)

11. Alessia Macari (Sabrina Salerno)

12. Valeria Altobelli (Gigliola Cinquetti)

Quali saranno le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show

Di seguito le esibizioni della prossima puntata, quelle in onda venerdì 16 novembre 2018:

Valeria Altobelli – Elisa

Giovanni Vernia – Jim CArrey (The Mask)

Antonio Mezzancella – Mika

Alessia Macari – Shakira

Filippo Bisciglia – Michele Zarrillo

Roberta Bonanno – Ivana Spagna

Andrea Agresti – Paul Anka

Alessandra Drusian – Antonella Ruggero

Annalisa Minetti – Alice

Massimo Di Cataldo – Paolo Vallesi

Federico Angelucci – Robbie Williams

Vladimir Luxuria – Boy George