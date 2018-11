Roby Facchinetti a Tale e Quale: “Il mio vero nome? L’ho cambiato a 13 anni”

Il vero nome di Roby Facchinetti è Camillo: il cantante dei Pooh spiega la verità a Tale e Quale Show

Ospite di Tale e Quale Show Roby Facchinetti ha rivelato le origini del suo nome. Come i fan dei Pooh ben sapranno, il nome vero dell’artista è Camillo. Perché in oltre quarant’anni si è fatto chiamare sempre Roby? Il padre di Francesco Facchinetti ha spiegato a Carlo Conti, Loretta Goggi e gli altri giurati del programma che fin da bambino non ha mai apprezzato il nome scelto dai suoi genitori. Così, prossimo all’adolescenza, lo ha cambiato di sua spontanea volontà. “A 13 anni sono andato da mia madre e le ho detto che il nome Camillo non mi piaceva. Da quel giorno mi sono fatto chiamare Roberto”, ha ammesso il 74enne. Successivamente, con l’ingresso nel mondo della musica, ha deciso di farsi chiamare col diminutivo di Roby.

Roby Facchinetti promuove l’imitazione di Andrea Agresti

Roby Facchinetti è stato invitato a Tale e Quale Show per commentare l’imitazione di Andrea Agresti, che ha indossato proprio i panni del componente dei Pooh. Roby ha approvato la performance dell’inviato de Le Iene e lodato il suo talento. Un talento che ha trovato anche il plauso dei giurati Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Luca Argentero (giurato speciale della serata), e del pubblico. L’ospitata su Rai Uno è stato occasione pure per Facchinetti per promuovere Insieme-Tou Teatrale, lo spettacolo che sta portando in giro per l’Italia con l’amico e collega Riccardo Fogli.

La vita privata di Roby Facchinetti dei Pooh

Al di là del vero nome, la vita privata di Roby Facchinetti è stata piuttosto intensa. Ha avuto due mogli e cinque figli. Dal primo matrimonio con Mirella sono nate due figlie: Alessandra, oggi famosa stilista, e Valentina, speaker radiofonica. Successivamente Facchinetti ha avuto una lunga relazione con Rosaria Longoni, ex insegnante oggi scrittrice, dalla quale ha avuto il figlio Francesco. A metà Anni Ottanta ha conosciuto Giovanna, la sua attuale moglie, che ha sposato nel 1989. Da questo rapporto sono nati altri due figli: Roberto e Giulia.