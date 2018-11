Loretta Goggi in lacrime per l’imitazione di Alessandra Drusian a Tale e Quale

Loretta Goggi si emoziona per l’imitazione di Alessandra Drusian dei Jalisse a Tale e Quale Show

Momento di commozione a Tale e Quale Show per Loretta Goggi. La giurata del programma di Rai Uno si è emozionata nell’assistere all’imitazione di Alessandra Drusian. La cantante dei Jalisse ha imitato proprio la Goggi. Nello specifico ha cantato il brano L’aria del sabato sera, pezzo anni Ottanta riproposto da Loretta nel 2010 a I migliori anni, altro show ideato e condotto da Carlo Conti. La performance ha colpito molto l’artista 68enne, che ha trattenuto a stento le lacrime. Loretta si è poi complimentata con Alessandra per il lavoro svolto nel corso della settimana e ha spiegato il motivo di tanto turbamento.

Tale e Quale Show: perché Loretta Goggi si è emozionata così tanto

Non è la prima volta che viene imitata Loretta Goggi a Tale e Quale Show, eppure l’imitazioen di Alessandra Drusian ha colpito profondamente la giurata della trasmissione. Il motivo? È stata la stessa Loretta a spiegarlo al pubblico: “Quella a I Migliori Anni è stata l’ultima esibizione con Gianni vicino. Inoltre questa era la nostra canzone”. “Imitare me non è facile, ho una voce molto pulita. I primi tempi non mi volevano far cantare proprio perché all’epoca andavano di moda le voci particolari, come quelle di Patty Pravo e Ornella Vanoni”, ha raccontato la Goggi. Quest’ultima ha poi ringraziato la Drusian, i Coach e tutti gli autori del format per averle dedicato una performance così speciale. Soprattutto in questa serata: il 9 novembre è infatti nato l’amato Gianni Brezza, scomparso nel 2011 a causa di un cancro.

Tale e Quale Show, Gianni Brezza: chi era il marito di Loretta Goggi

Loretta Goggi e Gianni Brezza, di professione ballerino e coreografo, si sono conosciuti alla fine degli anni Settanta grazie a Fantastico. Dopo un’iniziale amicizia, sono stati travolti dalla passione e sono rimasti insieme fino alla morte di lui. La coppia si è sposata nel 2008 e non ha mai avuto figli, anche se Brezza ha avuto tre eredi dal precedente matrimonio. La scomparsa di Gianni è stata un duro colpo per Loretta, che è caduta in depressione. Per un lungo periodo non è uscita più di casa e si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Ad aiutarla la sorella e Carlo Conti, che nel 2012 le ha proposto il ruolo di giudice a Tale e Quale Show.