Tale E Quale tra testi dimenticati, gaffe e pretese azzardate!

Stasera è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Tale E Quale Show, il programma basato sulle imitazioni condotto da Carlo Conti. Diversi sono stati i momenti d’imbarazzo, tra testi dimenticati da parte dei concorrenti e gaffe commesse da uno dei giudici, precisamente Cristiano Malgioglio. Scopriamo meglio che cosa è successo nel corso della puntata.

Come di consueto anche questo venerdì è andata in onda in prima serata su Rai 1 una nuova puntata di Tale E Quale Show. Tra le esibizioni di questa sera c’è stata anche quella di Dargen D’Amico da parte di Roberto Ciufoli. Quest’ultimo ha dovuto cantare il suo brano sanremese “Dove Si Balla”. Durante la performance il comico ha tuttavia dimenticato parte del testo, finendo per biascicare qualche parola e non cantare affatto un pezzo. Certo è qualcosa che può capitare a chiunque, soprattutto quando bisogna cantare dal vivo e si tratta di brani dal ritmo particolarmente veloce come quello eseguito da Ciufoli.

Al momento del giudizio uno dei giudici, precisamente Cristiano Malgioglio, ha poi commesso una gaffe su Dargen D’Amico. Il famoso ciuffo biondo della televisione ha difatti sbagliato il titolo della canzone cantata da Ciufoli, chiamandola “Come Si Balla” invece di “Dove Si Balla”. Poco dopo il giudice, nel commentare l’esibizione di Justine Mattera che ha dovuto imitare Madonna, si è abbandonato a delle affermazioni poco gratificanti nei confronti dell’artista. Ha difatti affermato che la Ciccone aveva una vocina stonata rispetto ad altre cantanti.

Di seguito le sue parole precise su Madonna:

Non ha la grande voce di Lady Gaga, di Beyoncé o di Dua Lipa. Lei canta con questa vocina un po’ francese, un po’ stonacchiatina…

E pensare che proprio un secondo prima l’aveva invece elogiata, affermando che come lei non ci sarebbe stata più nessun’altra cantante!

I momenti d’imbarazzo non sono tuttavia finiti qui. Poco dopo, difatti, è stato il turno di Massimo Bagnato. Quest’ultimo doveva imitare Al Bano e Romina e pertanto ha dovuto cercare un compagno di duetto, trovato in Biagio Izzo. La loro esibizione è stata chiaramente tutta da ridere. Più che cantare i due hanno fatto uno sketch comico. Anche Izzo ha difatti dimenticato parte del testo e ogni tanto nel corso dell’esibizione inseriva qualche battuta nei confronti di Bagnato.

Infine non poteva mancare Carmen Di Pietro che si è abbandonata ad un’affermazione decisamente audace. La concorrente ha difatti sostenuto che dopo l’esperienza a Tale E Quale terrà addirittura dei concerti! Una pretesa abbastanza azzardata!