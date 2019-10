Tale e Quale, Lidia Schillaci scambiata per Lady Gaga in America

Tale e Quale Show, Lidia Schillaci scambiata per Lady Gaga da un noto sito americano

Nella prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, abbiamo assistito ad una performance meravigliosa di Lidia Schillaci. La cantante ha imitato Lady Gaga e si è esibita con Shallow la canzone simbolo del film A Star Is Born. Lidia è stata davvero brava, è piaciuta a tutti, sia al pubblico a casa e specialmente ai giudici che l’hanno portata alla vittoria. Sul conto della Schillaci oggi, però, è arrivata una notizia abbastanza simpatica segnalata da BitchyF. Un noto sito americano, Yahoo USA, ha pubblicato un articolo per celebrare i traguardi raggiunti da Lady Gaga ma la foto principale usata per l’articolo è quella di Lidia Schillaci mentre si esibisce a Tale e Quale Show. Questo scambio di persona, però, dimostra però che la trasformazione della cantante nelle vesti della star americana è riuscita con vero successo. Stiliste, truccatrici e acconciatrici del programma di punta di Rai 1 hanno fatto dunque un ottimo lavoro. E come direbbe Loretta Goggi: “Chapeau!”. Lidia per ora non ha ancora commentato la notizia, forse perché probabilmente non se ne è resa conto. E chissà se arriverà mai sotto gli occhi di Lady Gaga!

Lidia Schillaci, l’infanzia difficile e l’amore con Luca Favilla

Lidia Schillaci di recente è stata ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me. Lì la cantante siciliana ha mostrato di tenere molto alla sua vita privata ma ha velatamente confermato la relazione con Luca Favilla, maestro di Ballando con le Stelle. Quello che ben si sa di lei è che purtroppo non ha avuto un’infanzia molto facile. Come lei stessa ha svelato, suo padre abbandonò la sua famiglia quando lei era ancora molto piccola. “Mio padre ci ha abbandonato: io avevo quattro anni e mezzo, mio fratello uno solo meno di me e mia sorella, la più piccola, era ancora nella pancia di mamma che, così si è trovata da sola con tre figli e aveva poco più di venti anni. – ha raccontato a Diva e Donna – Abitavamo a Palermo, dove sono nata e, rimaste da sole, ci siamo trasferiti a Castellamare del Golfo, dove abitano i miei nonni e mia zia: sono cresciuta con loro, per anni ho abitato a casa dei nonni”. Piano piano però, la Schillaci è riuscita a ricucire il rapporto con il padre buttandosi alle spalle il passato. Una lezione di vita, la sua, da non sottovalutare.

Lidia Schillaci corista per Eros Ramazzotti ed Elisa

Il rapporto che Lidia Schillaci ha con la musica è molto stretto. La cantante, infatti, durante la sua carriera ha avuto l’opportunità di lavorare per alcune grandi voci italiane come per esempio Eros Ramazzotti ed Elisa Toffoli, per i quali ha fatto da corista.