Tale e Quale Show, Ghali furioso: arriva la replica di Sergio Muniz

Continua a far discutere l’attacco di Ghali a Tale e Quale Show, il programma di successo di Rai Uno ideato e condotto da Carlo Conti. Il rapper non ha gradito l’imitazione di Sergio Muniz e il fatto che la pelle dell’artista spagnolo sia stata colorata. Ghali ha tirato in ballo la Blackface, stroncando in toto il duro lavoro di Muniz e di tutti i truccatori. Una polemica che ha diviso in due l’opinione pubblica: da un lato c’è chi ha appoggiato Ghali, dall’altro chi l’ha criticato per uno sfogo così forte.

Nelle ultime ore ha voluto dire la sua anche Sergio Muniz, che è stato inviato dagli autori di Tale e Quale Show a imitare proprio Ghali durante la finale del Super Torneo 2020. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha replicato alle dichiarazioni di Ghali su Instagram. In una storia ha fatto sapere: “Ti posso assicurare che non c’è stato nessuna intenzione di offendere, anzi tutto il contrario”.

Sergio Muniz ha poi difeso tutto l’intenso lavoro fatto a Tale e Quale Show dove, spesso, è stato sottovalutato nonostante l’impegno e il talento dimostrato puntata dopo puntata:

“Ho fatto tanti personaggi, ognuno con le proprie caratteristiche. Non mi ritengo una persona razzista, direi proprio il contrario. Se qualcuno si è sentito offeso mi scuso… Ma vi assicuro che non c’è stata, almeno da parte mia, nessuna intenzione di offendere qualcuno ma, al contrario, di celebrare un artista”

Non è la prima volta che a Tale e Quale Show viene imitato Ghali, tra i giovani cantanti italiani più promettenti e seguiti. Nel 2018 il rapper è stato imitato da Vladimir Luxuria che con quella performance ha addirittura vinto una puntata. In quella occasione, però, Ghali non ha avuto nulla da ridire.

Forse ora la situazione è cambiata considerate pure le recenti manifestazioni anti razziste che si tengono da mesi negli Stati Uniti. Oltreoceano il razzismo è ancora al centro di dispute e battaglie importanti. Sergio Muniz è l’unico del cast di Tale e Quale Show che ha avuto il ‘coraggio’ di replicare a Ghali.

Fino ad oggi nessun commento è arrivata da parte del padrone di casa Carlo Conti. In silenzio pure la giurata Loretta Goggi, che è stata criticata da Ghali per il fatto di aver detto che Sergio Muniz nei panni del rapper è più carino dell’originale.

Tra l’altro già due anni fa Loretta Goggi aveva criticato Ghali per l’uso spropositato di autotune, ritenendo Vladimir Luxuria più intonata dell’artista di origini tunisine.