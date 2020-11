Ghali attacca Loretta Goggi e si scaglia contro Tale e Quale: duro sfogo

Il cantante ha guardato in diretta l’imitazione di Sergio Muniz e non ha reagito bene alle parole del giudice, poi ha attaccato il programma sul blackface: il lungo messaggio su Instagram

Ieri sera a Tale e Quale Show, nell’ultima puntata del Torneo, c’è stata l’imitazione di Ghali. Il rapper ha visto la puntata in diretta quando è entrato in scena Sergio Muniz, chiamato a imitarlo, e non ha reagito bene. Le prime reazioni di Ghali sono arrivate sul Blackface, un fenomeno di cui si è già parlato in relazione a Tale e Quale Show negli anni scorsi. Quando ci sono imitazioni di artisti di colore, infatti, in sala trucco scuriscono in viso il concorrente in questione. Questo è considerata un’offesa verso chi ha la pelle scura, così Ghali ieri sera ha alzato la voce e ha attaccato il programma.

Già durante l’esibizione, Ghali ha detto che non c’era bisogno di scurire in viso Sergio Muniz. Poi ha attaccato anche Loretta Goggi. La giudice del programma infatti ha detto che Muniz era simile al cantante nelle movenze e vocalmente, ma lui era più carino rispetto a Ghali. Quest’ultimo ha esclamato: “Ma senti questa!”. Poi ha interrotto la ripresa del televisore e ha scritto un lungo e duro sfogo sul Blackface. Ha quindi specificato che non c’è bisogno di scurire il viso quando c’è da imitare lui o altri artisti.

Qualcuno potrebbe pensare che sia esagerato questo appunto perché non si vuole offendere nessuno e lui può comprenderlo. Tuttavia ha ritenuto opportuno scrivere questo sfogo perché a volte per offendere una persona non necessariamente bisogna essere cattivi o mossi dall’odio. A volte “basta semplicemente essere ignoranti”, ha scritto. Ha quindi spiegato che anche una brava persona, non sapendo che il Blackface va oltre il trucco e il travestimento, può sbagliare. Poi ha taggato il programma e ha scritto:

“Non facciamo una bella figura né con chi è meno superficiale in questo paese e nemmeno con chi ci guarda da fuori. Ci sono tante caratteristiche che si possono riprodurre e imitare di un personaggio”.

Ghali ha fatto notare che non è la prima volta che viene imitato in questo modo, quindi con il viso dipinto. Ha inoltre scritto che già altre volte ci sono stati paragoni sull’aspetto fisico e la bellezza, quindi si è riferito nuovamente alla Goggi. E ha specificato: “Non mi sono offeso, davvero. Ma nemmeno ho riso”. Secondo lui sarebbe bastato il giusto look e l’uso dell’autotune per imitarlo. Infine, Ghali ha scritto che il Blackface è un fenomeno condannato ovunque e andrebbe condannato ancor di più quest’anno, viste le numerose proteste per il Black Lives Matter.