Tale e Quale Show: nel cast storico vincitore di Amici, arriva Malgioglio

Non si ferma il toto nomi per la nuova edizione dell’amatissimo programma di Carlo Conti: chi ci sarà oltre ai già annunciati

Sono spuntati oggi nuovi nomi per il cast di Tale e Quale Show 2021, che inizia a prendere forma piano piano. Carlo Conti non ha ancora presentato per intero, e soprattutto ufficialmente, tutti i concorrenti, ma non mancano di certo rumors e anteprime. Tv Blog anche oggi ha tirato fuori dal cappello nuovi interessanti nomi, che vanno ad aggiungersi ad altri che sembrano ormai certi. Dal Grande Fratello Vip dovrebbero arrivare Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, poi ci saranno Federica Nargi, Alba Parietti e Deborah Johnson. La Parietti ha confermato la sua presenza, in verità, mentre Conti ha spoilerato Ciro Priello dei The Jackal.

A questi nomi, che attendono – la maggior parte, almeno – conferma, oggi ne sono saltati fuori altri. Il primo è quello di Francesca Alotta, che ha vinto Sanremo Giovani con Aleandro Baldi duettando sulla celebre Non amarmi, canzone rimasta nella storia e cantata ancora oggi. La Alotta ha anche partecipato di recente a Ora o mai più, adesso potrebbe cimentarsi nelle imitazioni di Tale e Quale Show. Il secondo nome è quello di un uomo, già noto in particolare al pubblico dei talent show.

Lui è uno storico vincitore di Amici di Maria De Filippi, più storico di lui forse non ce n’è: Dennis Fantina, che ha trionfato nella prima edizione del talent. Dennis ha inaugurato la scuola di Maria, quando ancora si chiamava Saranno Famosi; già durante la prima edizione, però, divenne Amici. Anche lui non è nuovo ai programmi Rai, ha partecipato infatti a Notti sul ghiaccio di Milly Carlucci. Fantina ha preso parte anche a Sanremo Giovani negli anni e ha studiato per diventare attore e sceneggiatore. Rimarrebbero così da scoprire gli ultimi due nomi di Tale e Quale Show 2021, che rimangono ancora top secret. Uno dei due, però, potrebbe essere Biagio Izzo.

Novità anche per quanto riguarda la giuria di Tale e Quale Show 2021. Si è parlato nei giorni scorsi dell’addio di Vincenzo Salemme: ebbene, al suo posto pare ormai certo l’arrivo di Malgioglio. Il suo nome era già spuntato nei giorni scorsi, ma stando alle ultime indiscrezioni le trattative sarebbero quasi concluse. Zia Malgy non ha ancora firmato il contratto, va fatto notare, ma è in pole position per affiancare Loretta Goggi e Giorgio Panariello.