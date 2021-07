Tale e Quale Show giuria, Carlo Conti cambia tutto: chi esce e chi entra

Novità in arrivo per la nuova edizione di Tale e Quale Show 2021 che riparte da metà settembre in prima serata sul primo canale della Tv di Stato. Lo show musicale, che accoglierà sul palco ventidue concorrenti che si sfideranno tra performance e imitazioni, vedrà alcuni cambiamenti in giuria. Il conduttore Carlo Conti ha deciso di fare una vera e propria rivoluzione. Fermo restando che Loretta Goggi sembra essere riconfermata, è sugli altri due componenti che ci potrebbero essere delle novità. Il portale Blogo ha svelato che nella prossima stagione di Tale e Quale Show 2021 non ci sarà Vincenzo Salemme. L’attore sarà impegnato nella preparazione di un film.

Secondo indiscrezioni, inoltre, tra i componenti della giuria del varietà di grande successo dei venerdì autunnali non dovrebbe figurare neanche Giorgio Panariello. Chi sono i candidati ad entrare a far parte della giuria di Tale e Quale Show? Secondo alcune voci, sarebbero già trapelati alcuni nomi tra cui: Cristiano Malgioglio e Christian De Sica. Tra i volti presi in considerazione ci sarebbero anche Frank Matano, Francesco Gabbani, Pupo, Orietta Berti, Lillo, Nek e Angelo Pintus.

Tanti i nomi per due posti in giuria nell’edizione numero dieci che si preannuncia ricca di festeggiamenti. Carlo Conti, infatti, celebrerà il primo decennale del suo varietà. Dal 2012 ad oggi ha regalato grandi soddisfazioni in termini di share. La seconda edizione è stata la più vista con 6.916.000 spettatori e il 28,71% di share. La meno seguita, invece, è stata proprio quella dello scorso anno con 4.116.000 spettatori e il 18,40% di share.

I primi cinque concorrenti sono stati già svelati. A mettersi alla prova nell’arte delle imitazioni di cantanti di prestigio saranno Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, entrambi reduci dal Grande Fratello Vip. Quest’ultima, in una intervista rilasciata a Oggi, ha fatto sapere che presto diventerà mamma. Altri nomi confermati sembrano essere quelli di Federica Nargi, il comico Ciro Priello e Deborah Johnson.

A grande sorpresa arriverà anche Alba Parietti. Ad ufficializzare la sua partecipazione è stata proprio in una intervista rilasciata al settimanale Chi. Il suo desiderio è quello di voler imitare anche qualche uomo. Per la showgirl si tratta del suo terzo talent dopo Notti sul Ghiaccio e Ballando con le Stelle.