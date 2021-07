Stefania Orlando incinta? No, c’è una soluzione col compagno. Ecco quale

In una intervista rilasciata al settimanale Oggi Stefania Orlando non ha nascosto il suo desiderio di diventare madre molto presto. Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip si mostrò turbata dal pensiero che il marito Simone possa avere avuto rimpianto sulla decisione di non avere figli. Nel dettaglio, l’ex concorrente del reality più spiato d’Italia, confessò che purtroppo non li ha voluti e di credere che una donna sia ugualmente completa anche senza avere un figlio. Come riportato dalla rivista, Stefania Orlando e il marito Simone hanno fatto sapere di avere intenzione di avviare pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentono il bisogno di prendersi cura e donare il loro amore a qualcuno che ne ha davvero bisogno:

“Spero che presto la nostra famiglia possa allargarsi”

Reduce dal successo del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è diventata volto de La Vita in Diretta. Chiamata come opinionista, la sua partecipazione ha segnato il suo rientro in Rai. La conduttrice ha sostenuto che sarebbe contenta se si ripetesse l’esperienza anche nella prossima stagione televisiva. Con Alberto Matano c’è un feeling speciale e sul padrone di casa del contenitore di informazione del primo canale della Tv di Stato ha riferito che è una persona generosa e intelligente, oltre che un grande professionista.

Stefania Orlando pronta per Tale e Quale Show 2021: “Questa volta non sono stata provinata”

Ma qual è il futuro professionale di Stefania? Sul piatto c’è la partecipazione a Tale e Quale Show 2021. Ha dichiarato che il programma condotto da Carlo Conti le è sempre piaciuto perchè chi vi partecipa non solo può esprimere il proprio talento canoro, ma deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta. Negli anni scorsi ha sostenuto molti provini e non è stata presa, “questa volta non sono stata nemmeno provinata”.

Per lei la Rai è come una seconda casa, una famiglia acquisita. Ha iniziato a lavorarci nel 1997, c’è praticamente cresciuta e si sente protetta. Dopo aver debuttato negli anni ’90 come valletta, la showgirl ha riscosso particolarmente successo conducendo numerosi programmi come Unomattina in Famiglia, Il Lotto alle Otto e I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli, con il quale non ha mai avuto dissidi.