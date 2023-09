Tale e Quale Show, Carlo Conti: “Ecco la verità su Cristina Scuccia”

Ancora pochi giorni e il 22 settembre Tale e Quale Show tornerà ufficialmente ad occupare la prima serata del venerdì di Rai 1. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà il capitano del programma, ovvero Carlo Conti. Dopodiché, torneranno ancora una volta alla giuria Giorgio Panariello, Loretta Goggi e il temutissimo Cristiano Malgioglio. Per quanto riguarda il cast, il conduttore aveva svelato sul suo profilo Instagram i 10 nomi che avremmo visto mettersi in gioco con le svariate imitazioni nel corso della trasmissione. Tra questi, figurava anche l’ex suora Cristina Scuccia, reduce dall’avventura all’Isola dei Famosi. Tuttavia, dopo pochi giorni, è stata resa la notizia dell’improvvisa esclusione della cantante dal programma.

A rivelare i motivi dietro quest’uscita era stato il settimanale Di Più: a quanto pare, l’ex suore avrebbe avanzato diverse richieste sui personaggi da imitare, in modo da non trovarsi a fare esibizioni troppo spinte e trasgressive. Richieste che, però, la redazione non avrebbe accettato, portando infine alla non partecipazione della Scuccia. Ebbene, dopo mesi di silenzio, questa versione è stata finalmente confermata dallo stesso Carlo Conti. In un’intervista rilasciata a DiPiù Tv ha messo le cose in chiaro, spiegando perché l’ex vincitrice di The Voice non farà più parte di Tale e Quale Show:

Sì, avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti’, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via. Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi’ avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale quale show, pure quest’anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare.

Cristiano Malgioglio contro Cristina Scuccia

Dunque, Conti ha avvalorato le indiscrezioni trapelate settimane fa, ribadendo che le condizioni richieste da Cristina non sono state possibile da accettare. A quel punto, dunque, l’ex suora ha preferito non partecipare, così da evitare di trovarsi in situazioni che non l’avrebbero fatta sentire a proprio agio. Ma, l’ex conduttore de “L’eredità” non è stato l’unico a voler dire la sua sul ‘caso Cristina‘. Il giudice Cristiano Malgioglio ha commentato la vicenda in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dicendosi dispiaciuto della decisione presa dall’ex suora e chiedendosi come mai non avesse esposto queste pretese anche durante la sua partecipazione a The Voice nel 2014:

Ancora qualche giorno e poi arriverà il 22 di settembre su Rai1 Tale e Quale Show. Ho saputo che l’ex Suor Cristina non sarà nel cast. Questo mi addolora ….Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi Pop internazionali …. molto ma molto particolari. …..e canzoni molto ambigue. Ma come mai……Se a The Voice, aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava i panni da Suora.? Svegliati cara. Forse avevi il terrore dei miei giudizi? Adesso saremo tutti più sereni e direi anche più contenti. Buona fortuna.

Ad ogni modo, non è passato molto tempo prima che Carlo Conti e i suoi collaboratori riuscissero a trovare una sostituta, facendo subentrare nel cast Jo Squillo. La cantante si è andata ad aggiungere ai nove nomi precedentemente annunciati: Pamela Prati, Maria Teresa Ruta, Alex Belli, Ginevra Lamborghini, Jasmine Rotolo, Ilaria Mongiovì, Lorenzo Licitra, Scialpi e Gaudiano. Insieme a loro, poi, ci saranno i ‘ripetenti’ Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Dunque, non resta che attendere il 22 settembre per la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show.