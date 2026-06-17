Tale e Quale Show 2026, giuria rivoluzionata: chi è il solo a restare e i nomi dei nuovi giudici, retroscena

Tale e Quale Show, storico talent show del venerdì sera di Rai 1, nella prossima stagione vedrà probabilmente una rivoluzione per quanto riguarda la giuria. Lo afferma l’AdnKronos, che riporta che tutti i giudici, eccezion fatta per Cristiano Malgioglio, saranno sostituiti. Il paroliere sarebbe il solo ad avere avuto certezza della riconferma. Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, invece, dovrebbero lasciare il programma. Il primo avrebbe chiuso un accordo con Mediaset che sarebbe intenzionata ad affidargli un one man show in prima serata nel periodo natalizio. La ‘Pinella’ si dovrebbe dedicare ad altri progetti professionali.

Tale e Quale Show 2026: la giuria sarà rivoluzionata, l’indiscrezione

Sempre ammesso e non concesso che l’indiscrezione relativa ai loro addii troverà conferma, chi saranno i sostituti? A prendere il posto di Marcuzzi potrebbe essere Elettra Lamborghini, personaggio sempre più ambito dalla tv nostrana. Per quanto riguarda Panariello, potrebbe essere rimpiazzato con un altro comico, ossia Alessandro Siani. E non è finita qui perché il settimanale Chi ha rivelato un altro retroscena sulle trattative inerenti alla giuria di Tale e Quale Show. Il giornalista Giuseppe Candela ha scritto che potrebbe essere ingaggiato anche l’imitatore Ubaldo Pantani che ha già ricoperto saltuariamente il ruolo di giudice nella trasmissione.

Se tale scenario dovesse essere ufficializzato, vorrebbe dire che la giuria sarebbe rivoluzionata. Come al solito, quando si apportano novità, ci sono pro e contro: da un lato ‘l’usato sicuro’ che garantisce una certa solidità, ma che al contempo va incontro all’usura inevitabile del tempo; dall’altro l’innovazione che, se azzeccata, porta benefici, se inappropriata porta danni. Ma come recita una famosa frase di Neil Simon, se non si rischiasse mai nella vita, Michelangelo avrebbe dipinto il pavimento della cappella Sistina.

Tale e Quale Show verso la 16esima edizione in attesa del cast

Tale e Quale Show ha alle spalle 15 edizioni, tutte condotte da Carlo Conti. Si tratta di uno dei programmi storici della rete ammiraglia Rai. Quella che andrà in onda a partire da settembre sarà la 16esima stagione. C’è molta curiosità sui concorrenti famosi che saranno arruolati. Al momento non è ancora trapelato nulla sul cast.