Tale e Quale cast, l’ira della vip scartata: 3 attrici le danno ragione, i nomi

C’è chi festeggia e c’è chi protesta. Nelle scorse ore Carlo Conti ha diramato il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, che tornerà in onda su Rai Uno a partire da venerdì 26 settembre 2025. Un’attrice pare che abbia avuto una reazione alquanto dura dopo aver visto il suo nome non apparire tra i 10 vip scelti per la gara. Il ‘pare’ è d’obbligo visto che nel suo sfogo non ha esplicitamente menzionato il programma ‘contiano’, anche se i dubbi sul fatto che si sia rivolta proprio a Tale e Quale si avvicinano allo zero. Di chi si tratta? Di Nadia Rinaldi, la quale, poche ore dopo che è stato diffuso il cast dello show, ha fatto apparire sul suo profilo Instagram un post polemico su come vengono scelti i concorrenti.

Lo sfogo di Nadia Rinaldi e il sostegno di altre tre attrici

“Perché convocate noi professionisti a fare i provini quando è già tutto pianificato? Buonanotte”. Così Nadia Rinaldi che ha impreziosito il post con i seguenti hashtag #rai #rassegnamoci #arte #professionisti #cinema #televisioneitaliana. Pare quindi che l’attrice romana 57enne abbia nuovamente sostenuto il provino per Tale Quale Show e che nuovamente sia stata scartata. Rinaldi è da anni che cerca di partecipare al programma delle imitazioni. Nel 2021 confessava che aveva già sostenuto quattro provini, tutti culminati con esito negativo. Sembra che non abbia mollato e che ancora una volta abbia tentato di entrare nel cast della trasmissione. Il risultato sarebbe però stato il medesimo: bocciata.

Il post di protesta di Rinaldi è stato commentato da altre vip che hanno dato ragione a Nadia, sostenendo che in una certa tv vengono scelti coloro che fanno parte del cosiddetto “circolino”. “Sempre stato così. Ma ora è troppo esagerato”, il commento dell’attrice di Un Posto al Sole Nina Soldano. A dare sostegno a Rinaldi c’è anche stata Serena Grandi: “Ha ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre e inesorabilmente gli stessi”. Della stessa opinione pure l’attrice palermitana Lorena Cacciatore: “Me lo sono chiesta anche io molte volte”.

Il cast ufficiale di Tale e Quale Show 2025

Saranno 12 i vip che si sfideranno a Tale e Quale. 10 però i concorrenti, visto che Flavio Insinna e Gabriele Cirilli e le sorelle Provvedi, vale a dire Le Donatella, prenderanno parte alle sfide in tandem, figurando come unico giocatore. Questo l’elenco completo del cast: Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemora Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Beppe Quintale, Insinna&Cirilli. Confermata la giuria dello scorso anno: Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.