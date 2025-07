Tale e Quale, ufficializzato il cast: i nomi dei 10 vip e quelli di tutti i silurati

Carlo Conti ha annunciato il cast ufficiale della prossima edizione di Tale e Quale Show. Il popolare talent di Rai Uno tornerà in onda venerdì 26 settembre e terrà compagnia al pubblico fino al 7 novembre. Dopo giorni di indiscrezioni, quasi tutte rivelatesi fake, il conduttore toscano ha reso nota la lista dei vip che si daranno battaglia a colpi di imitazioni. Come al solito la scelta è stata variegata: si è pescato dal mondo della tv, da quello della musica, da quello del cinema e da quello dei social.

Tale e Quale Show 2026, il cast ufficiale dei vip

Di seguito la lista dei dieci concorrenti di Tale e Quale 2026:

Pamela Petrarolo

Le Donatella

Marina Valdemora Maino

Antonella Fiordelisi

Carmen Di Pietro

Samuele Cavallo

Gianni Ippoliti

Tony Maiello

Beppe Quintale

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli (il conduttore e il comico saranno in gara come unico concorrente)

Da segnalare il ritorno in Rai di Flavio Insinna.

Giuria ufficiale

Carlo Conti e il suo staff hanno deciso di riconfermare in blocco la giuria della scorsa edizione. Dunque, a valutare le performance dei vip saranno nuovamente Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Quest’ultima è subentrata la scorsa stagione a Loretta Goggi che ha scelto di lasciare il programma per dedicarsi alla sua vita privata.

I silurati ai casting, sussurri e retroscena

Nelle ultime settimane, diversi organi di stampa hanno riferito di presunti provinati desiderosi di tentare l’ingresso nel talent di Rai Uno. Si è sussurrato che sarebbe stata esaminata Sabina Stilo, showgirl che ha partecipato a programmi come Bellezze al Bagno, La Sai L’Ultima, Mille Lire al Mese e Il Lotto alle Otto. Il suo nome non compare tra quelli ufficializzati da Conti, così come non ci sono quelli della cantante Mavi e del personaggio televisivo Jonathan Kashanian, anche loro dati da alcuni come sicuri nel cast.

Tra i silurati ci sarebbero anche Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Denny Mendez, Manuela Villa, Maria Monsè, Samuel Peron, Guenda Goria e Shaila Gatta. Il nome di quest’ultima è circolato a più non posso negli ultimi giorni. Evidentemente a sproposito visto che non è stata scelta. L’ex velina di Striscia la Notizia, fino a pochi mesi fa, è stata una delle protagoniste più controverse del Grande Fratello per via della sua love story con l’ex fidanzato Lorenzo Spolverato.