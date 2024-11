Tale e Quale Show, finale: vittoria senza sorprese, salta il torneo

Questa sera, venerdì 9 novembre, su Rai 1 è andata in onda la finale della 14esima edizione di Tale e Quale Show. Ospite d’eccezione di questa puntata Paolo Bonolis, che ha fatto un apprezzatissimo ritorno in Rai nel ruolo di giudice. Durante la serata, i concorrenti si sono esibiti nella loro ultima imitazione, chiudendo così il proprio percorso nello show. A differenza degli anni precedenti, infatti, non ci sarà il tradizionale “Torneo dei Campioni“: questa puntata è l’ultima dell’edizione. Il motivo della scelta non è chiaro, ma pare che si voglia lasciare a Carlo Conti il tempo di concentrarsi sulla direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo, che verrà trasmesso su Rai 1 il prossimo febbraio.

Tale e Quale Show 14: chi ha vinto e la classifica finale

A seguito delle esibizioni, è stata eletta la vincitrice della puntata: Kelly Joyce, grazie alla sua magistrale interpretazione di Sade. Poco dopo, è stato fatto il conteggio totale dei punti assegnati in queste otto puntate per incoronare il vincitore o la vincitrice della 14esima edizione di Tale e Quale Show. Alla fine, a trionfare è stata Verdiana Zangaro, che nella finale ha vestito i panni di Mina con una cover di “Oggi sono io”. Una vittoria piuttosto scontata, visto che Verdiana era considerata la favorita da settimane, conquistando quasi sempre il podio o addirittura il primo posto.

Va detto, però, che la vera star di quest’edizione è stata Carmen Di Pietro. La showgirl ha conquistato tutti con le sue imitazioni improbabili, tanto che i telespettatori attendevano impazientemente ogni puntata, curiosi di vedere cos’avrebbe combinato. Sebbene sia arrivata ultima nella classifica generale, come ha detto Carlo Conti, Carmen è la vera “campionessa di simpatia” di Tale e Quale Show. Nel corso di otto serate, è riuscita a conquistare una nuova fetta di pubblico, mostrando sincera emozione e tristezza per la fine di quest’avventura.

Di seguito la classifica finale della 14esima edizione di Tale e Quale Show: