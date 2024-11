Tale e Quale Show, Bonolis brilla in Rai: Berlusconi ‘trema’

Anche la 14esima edizione di Tale e Quale Show è giunta al termine. In occasione della finale, Carlo Conti ha invitato un quarto giudice d’eccezione al fianco di Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello: Paolo Bonolis. Il celebre volto Mediaset è tornato in Rai dopo anni, in un’apparizione particolarmente apprezzata dai telespettatori. Fin dai primi minuti, Bonolis ha saputo catturare l’attenzione con il suo stile unico, alternando frecciatine sottili a spassosi siparietti con Malgioglio. L’impressione era quella di vedere il presentatore rinato, dopo un periodo complicato sia sul piano professionale che personale.

Di recente, Bonolis è apparso a tratti spento in alcuni suoi programmi, come Avanti un Altro o Ciao Darwin. Questo ha portato molti ad ipotizzare un suo possibile addio alla rete, anche se il conduttore ha poi confermato il suo ritorno per la stagione televisiva attuale, motivato da una promessa fatta a Pier Silvio Berlusconi. A inizio 2025, Bonolis tornerà su Canale 5 con Avanti un Altro, per quella che potrebbe essere l’ultima edizione del quiz. Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci di un suo ritorno in Rai, grazie a un’offerta che gli permetterebbe di riportare su Rai 3 il suo programma ‘del cuore’, Il senso della vita.

A rafforzare queste voci è stato anche l’annuncio della sua partecipazione come ospite a Tale e Quale Show, che molti hanno interpretato come una sorta di prova per la Rai. Se fosse così, Bonolis ha superato questo test a pieni voti. È bastata la sua prima battuta rivolta a Malgioglio che raccontava di essere stato in Africa – “E perché sei più tornato?” – per conquistare il pubblico, proseguendo poi con una serie di gag che hanno divertito tutti. Dai commenti sul web, è evidente che i telespettatori lo hanno visto finalmente a suo agio e nel suo habitat naturale in Rai, esprimendo il desiderio di rivederlo stabilmente sulla Tv di Stato.

In tanti hanno apprezzato particolarmente il ritorno di Bonolis sul piccolo schermo anche perché, nelle ultime settimane, il suo nome è stato associato principalmente a questione di gossip legate alla presenza di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, dove è stato citato indirettamente più volte. Visto l’entusiasmo del pubblico per la partecipazione di Paolo Bonolis a Tale e Quale Show, Pier Silvio Berlusconi dovrebbe iniziare a preoccuparsi? Stando al parere degli utenti social, sembrerebbe proprio di sì.

Nel frattempo colleghiamoci con Piersilvio Berlusconi che si sta strappando le vesti dopo aver visto Bonolis a #taleequaleshow — Edo 🍉 (@rienneva_plus) November 8, 2024