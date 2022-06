Tale e Quale Show 2022, Katia Ricciarelli fuori dal cast: l’indiscrezione

Si sta stringendo il cerchio per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show. Come ogni anno, la squadra di Carlo Conti è a caccia di talenti, e non, per il suo amatissimo e seguitissimo programma. Tanti Vip vorrebbero partecipare e mettersi alla prova con canto e imitazione, ma non c’è posto per tutti. Tra personaggi scelti e contattati e altri che si sono candidati, le news del giorno hanno reso noto che manca poco al momento della scelta finale. Prima, però, c’è bisogno di chiudere le candidature: è tempo di dentro o fuori.

The Pipol ha fatto sapere che il giorno dello stop alle candidature è alle porte: sarebbe già domani. Dunque a partire da sabato 4 giugno Carlo Conti e il suo staff passeranno allo step successivo, ovvero la scrematura per arrivare al cast finale di Tale e Quale Show 2022. Domani si chiuderanno ufficialmente le candidature, detto in breve, per cui chi c’è c’è e chi non c’è non c’è. Chi vorrebbe prendere parte allo show ha avuto modo e tempo di farlo sapere a Conti e a Rai Uno, da domani non ci sarà più tempo. Ci sono soltanto undici posti a disposizione e di sicuro le candidature sono state molte di più.

Sempre nell’indiscrezione di The Pipol si legge che una ex Vippona data quasi per certa invece non ci sarà: Katia Ricciarelli è fuori da Tale e Quale 2022. “Non farà parte del cast”, si legge nella news lanciata dalla pagina Instagram citata pocanzi. La soprano non era l’unico nome pescato dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, pare però che gli altri siano ancora in corsa. Si tratta delle tre sorelle Selassiè e di Alex Belli. Quest’ultimo però sarebbe in prova al momento. Nulla di definitivo per il momento, insomma.

Un altro nome che dovrebbe rientrare tra le candidature è quello di un’attrice che ha manifestato il desiderio di partecipare. Si tratta di Laura Chiatti: l’attrice ha fatto un appello a Carlo Conti. Chi ci sarà alla fine e chi invece rimarrà fuori? E soprattutto tanti si chiederanno perché Katia Ricciarelli non sarà a Tale e Quale Show. Scelta sua oppure della produzione? Magari arriverà una risposta nei prossimi giorni.