Tale e Quale Show 2022: Laura Chiatti fa un appello a Carlo Conti

Laura Chiatti vuole partecipare a Tale e Quale Show. L’attrice umbra ha lanciato un appello a Carlo Conti sulle pagine del settimanale Diva e Donna. La moglie di Marco Bocci non si è candidata per la giuria – composta attualmente da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, bensì per il cast di concorrenti visto che da sempre è una grande amante del canto.

Il messaggio di Laura Chiatti apparso sulle pagine della rivista edita da Cairo Editore è stato piuttosto chiaro:

“Mi piacerebbe mettermi in gioco, vorrei cantare, gareggiare, non fare la giudice! Tale e Quale mi piacerebbe: Carlo, pensaci!”

Il conduttore Rai valuterà l’auto candidatura di Laura Chiatti? È inutile negare che si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per Tale e Quale Show, che è stato riconfermato nella prossima stagione televisiva dopo aver appassionato oltre quattro milioni di telespettatori ogni venerdì sera. Passano gli anni ma il format piace sempre più e il recente arrivo di Cristiano Malgioglio dietro il bancone della giuria ha regalato più pepe allo spettacolo.

Tutte le novità su Tale e Quale Show 2022

Tale e Quale Show tornerà in onda, come di consueto, a settembre. Al momento non è stata ancora svelata una data ufficiale. In questo periodo Carlo Conti, con l’aiuto dei suoi collaboratori e del team di autori, è alle prese con i casting. Sembra che in lizza per far parte della prossima edizione ci siano: Alex Belli, Davide Silvestri, Katia Ricciarelli, le Principesse Selassié (Clarissa, Lulù e Jessica che dovrebbero gareggiare come unico concorrente come avvenuto lo scorso anno con i Gemelli di Guidonia), Guenda Goria.

Pare che ancora una volta Carlo Conti abbia deciso di provinare ex partecipanti del Grande Fratello Vip. Un modo per far chiacchierare e creare hype di puntata in puntata come già accaduto in passato con Francesco Monte, Pago, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando. Il cast ufficiale dovrebbe essere annunciato entro la fine dell’estate.

Intanto è stata confermata la giuria: Cristiano Malgioglio ha annunciato che tornerà ad essere il giurato di Tale e Quale Show insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Un trio che ha regalato tante risate e spensieratezza nel corso dell’ultima edizione della trasmissione di Carlo Conti.