Tale e Quale Show 2021, i primi cinque concorrenti: ci sono due ex GF Vip

Cominciano ad arrivare i nomi dei concorrenti confermati di Tale e Quale Show 2021. Dopo aver a lungo parlato di provini e indiscrezioni, oggi Tv Blog ha svelato cinque nomi ormai certi della nuova edizione. Per scoprire il cast completo non manca molto e sarà Carlo Conti ad annunciarlo tramite il suo profilo Instagram. Intanto però sono ben cinque i nomi spuntati oggi, ma soprattutto c’è il nome che farà felici tutti i suoi fan. Si è parlato molto, anzi moltissimo di concorrenti pescati dal Grande Fratello Vip 5. Stefania Orlando è stata la più gettonata e per molti era certa sin da subito, poi si è parlato di Pierpaolo Pretelli che a un certo punto è scomparso dai radar. Al suo posto sono stati fatti i nomi di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Ebbene, stando a Blogo, Pierpaolo Pretelli ci sarà a Tale e Quale Show 2021. Abbiamo conosciuto le sue doti di imitatore proprio nella Casa, sarebbe stato difficile rinunciare a lui. Gli autori di Conti alla fine pare abbiano scelto lui, ma non è detto che non ci saranno anche le Rutas. Confermatissima Stefania Orlando: il suo nome è comparso anche tra i primi cinque ufficiali della nuova edizione. Sono loro quindi i primi due e quelli provenienti dal Grande Fratello Vip.

Il terzo nome ufficiale è in circolazione ormai da un po’ di giorni: Ciro Priello, annunciato già da un fiero Carlo Conti su Rai Play. Il volto della The Jackal nonché vincitore di LOL Chi ride è fuori parteciperà alla trasmissione di Rai Uno e sfoggerà prima di tutto le sue doti da ballerino. E chi segue i The Jackal, sa bene a cosa ci riferiamo. Per terminare due nomi femminili: il primo è quello di Federica Nargi, il secondo conferma l’indiscrezione di ieri sul concorrente di colore.

Nel cast ci sarà Deborah Johnson, la cantante e figlia di Wess, artista famosissimo in Italia anche per la collaborazione con Dori Ghezzi. Tutti ricordano e cantano ancora oggi la loro canzone Un corpo e un’anima. Dunque sono Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Ciro Priello, Federica Nargi e Deborah Johnson i primi concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2021.