Tale e Quale Show 2021, Ciro Priello concorrente: lo spoiler di Carlo Conti

Continuano a spuntare nomi del cast di Tale e Quale Show 2021, ma stavolta il nome spuntato ha un valore diverso. Non si trattano di indiscrezioni, di voci che arrivano dai famosi corridoi. No, stavolta a spifferare chi ci sarà è stato Carlo Conti: lo spoiler su Ciro Priello concorrente è arrivato ieri sera! In occasione del primo impegno della Nazionale italiana di calcio negli Europei 2021, hanno debuttato anche i ragazzi della The Jackal su Rai Play. Chi vuole, infatti, può seguire la partita dell’Italia insieme a Europei a casa The Jackal, con tanti ospiti che intervengono.

Ieri sera sul divano dello studio c’era Stefano De Martino, ma sono intervenuti anche Michela Giraud, Lillo e Carlo Conti. Lo spoiler è arrivato negli ultimi minuti del programma, a partita terminata con la vittoria dell’Italia sulla Turchia per 3 a 0. Prima di congedarsi, Conti ha chiesto a Ciro di fargli un “do di petto”. Come se non bastasse ha aggiunto: “Preparati, Ciro. Preparati!”. Dopo queste parole in studio si è sollevato un coro, da cui è arrivato anche un “Spoiler, spoiler!” di De Martino. Il conduttore di Tale e Quale Show ha sorriso, poi ha tentato di fermare il tutto dicendo di non aver detto nulla, alla fin fine.

Aurora Leone e Stefano hanno iniziato a scherzare sul fatto di non poter fare nomi di programmi, perché anche poco prima avevano fatto lo stesso con De Martino scherzando su Amici di Maria De Filippi. Ma sempre Stefano ha preso la parola per dire: “Un programma tale e quale a quello che fanno su Rai Uno… non si può dire”. Alla fine, però, è chiaro che se Conti ha spoilerato Ciro Priello concorrente a Tale e Quale Show 2021 è perché poteva farlo. Altrimenti si sarebbe guardato bene dal lanciare indizi.

In ogni caso, il conduttore ha ricordato i suoi tempi a Sanremo in cui la The Jackal lanciava sfide dai social. In una edizione, i comici partenopei invitavano i protagonisti di Sanremo a dire la parola “termostato” sul palco dell’Ariston. Anche Conti e Maria De Filippi accettarono la sfida e mandarono in delirio il pubblico social. Ebbene, Conti ha ricordato che a lui fu chiesto di dire termostato e lui ha chiesto adesso a Ciro di fare sempre un do di petto quando si incontrano. “Non vedo l’ora di fare altri do di petto con te!”, ha replicato un Priello pronto per Tale e Quale Show.