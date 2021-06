Tale e Quale Show, la scelta sul blackface farà discutere: l’indiscrezione

Tale e Quale Show potrebbe aver scelto un concorrente di colore per ovviare il fenomeno blackface. Questa è l’ultima indiscrezione di Tv Blog sul programma di Carlo Conti. Un’indiscrezione che se dovesse essere confermata allora la polemica non cesserà, anzi si rischia di sollevare un bel polverone. Nel corso delle numerose edizioni, nella trasmissione di Rai Uno sono stati spesso interpretati degli artisti di colore. Il concorrente chiamato a farlo usciva dalla celebre ascensore con il viso scurito in fase trucco. Tingere di nero il viso di una persona bianca per imitare un artista di colore, accentuare alcune caratteristiche somatiche come la bocca, oppure imitare dei comportamenti che appartengono a degli stereotipi della gente di colore: tutto questo è il blackface.

Un fenomeno che offende le persone di colore, per questo le associazioni sono insorte per chiedere di non farlo più. Nella scorsa edizione, Ghali si era infuriato contro il programma ed è stato lui ad accendere i riflettori su questo fenomeno. Dopo di lui sono arrivati gli interventi di una serie di associazioni che hanno chiesto di abbandonare la pratica del blackface. Una richiesta avanzata per tutti i programmi Rai, a dire il vero. Quindi in viale Mazzini è stata presa una decisione molto importante. Si sono impegnati ad aprile scorso a evitare che sarebbe successo di nuovo sui canali Rai.

Quindi Tale e Quale Show potrebbe scegliere un concorrente di colore per non rinunciare a una parte degli artisti che vengono imitati da sempre nel programma. Così facendo, però, si corre il rischio di far arrabbiare ancor di più l’opinione pubblica, e non solo quella. Perché non lasciare che l’artista di colore venga imitato da un concorrente qualsiasi, ma senza tingergli il viso di nero?

Al momento sono solo indiscrezioni e ipotesi, perché la scelta del concorrente di colore a Tale e Quale Show potrebbe non essere in alcun modo legato al blackface. Non resta che augurarsi che nel caso in cui questo concorrente dovesse imitare un cantante dalla pelle chiara non gli venga dipinto il viso di bianco!